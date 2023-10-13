Ночью в четверг сотни школ и других учреждений получили угрозы о взрыве, которые полиция расценила как спам. Позже в тот же день стали распространятся скриншоты с информацией о том, что в пятницу рассылка спама продолжится. Так и произошло.
Сотни учреждений снова получили спам-письмо с угрозами про 20 килограммов взрывчатки
В четверг полиция подготовила руководство к действию для всех, кто получил спам. Распоряжения заключались в том, что реальной опасности нет, и обычная работа и деятельность могут быть продолжены. В пятницу в образовательных учреждениях так и поступили.
Однако, последний учебный день недели провести нормально не удалось, поскольку аналогичное спам-письмо вновь пришло в учебные заведения. В том числе и в гимназию Юленурме.
Директор школы Тыну Тендер сообщил утром, что письмо похоже на предыдущее. В сообщении говорилось: «Сегодня будет хороший день, но, вероятно, не для вас». На этот раз угроза заключалась в том, что в школе находится 20 килограммов взрывчатки, которая взорвется в 11:25.
Поэтому в 11:15 в гимназии Юленурме будет проведена краткосрочная эвакуация, после чего продолжится обычный учебный день. «Если среди учеников начальной школы есть дети, которые очень легко могут разволноваться и запаниковать, я разрешаю им остаться дома сегодня, в пятницу», – добавил директор в своем письме.