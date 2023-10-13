Сотни учреждений снова получили спам-письмо с угрозами про 20 килограммов взрывчатки

В четверг полиция подготовила руководство к действию для всех, кто получил спам. Распоряжения заключались в том, что реальной опасности нет, и обычная работа и деятельность могут быть продолжены. В пятницу в образовательных учреждениях так и поступили.

Однако, последний учебный день недели провести нормально не удалось, поскольку аналогичное спам-письмо вновь пришло в учебные заведения. В том числе и в гимназию Юленурме.

Директор школы Тыну Тендер сообщил утром, что письмо похоже на предыдущее. В сообщении говорилось: «Сегодня будет хороший день, но, вероятно, не для вас». На этот раз угроза заключалась в том, что в школе находится 20 килограммов взрывчатки, которая взорвется в 11:25.