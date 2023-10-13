Пять причин снижения стоимости недвижимости и как с ними бороться

Специалист объясняет, какие факторы значительно влияют на снижение стоимости выставленных на продажу жилых помещений. Внешние факторы - ситуацию на рынке, экономические и политические проблемы - мы изменить не сможем, а вот проанализировать то, что достаточно легко обратить в свою пользу - запросто.
«Поскольку повлиять на внешние факторы довольно сложно, то сосредоточимся на обстоятельствах, которые могут повлиять на уменьшение цены недвижимости», – пишет член правления и руководитель службы оценки Pindi Kinnisvara Андрес Тедер.
1. Строительная документация
«Поскольку рынок демонстрирует снижение активности, в настоящий момент наступило лучшее время для того, чтобы заняться приведением в порядок строительной документации недвижимости. В том числе, стоит проследить за тем, оформлены ли все перестройки в соответствии с требованиями и поданы ли все ходатайства о выдаче разрешений на пользование /извещений. Стоит обратить внимание на то, что при возросшем спросе, то есть при более широком предложении строительной документации уделяется значительно большее внимание», - порекомендовал Тедер.
2. Доступ к техносетям или их отсутствие
«Здесь действуют те же рекомендации. Помимо этого в нынешней экономической ситуации строительство техносетей на земельном участке жилого назначения должно занять меньше времени, и вследствие некоторого снижения цен на стройматериалы – возможно, стать несколько дешевле», - отметил Тедер.
3. Экономия энергии
«Сейчас самое подходящее время для того, чтобы провести осмотр имеющейся системы отопления. Несмотря на то, что в нынешней нестабильной экономической обстановке цены на различные виды энергии то поднимались, то опускались, все же ясно, что электрическое отопление является все же наиболее дорогостоящим. Все возможности экономии электроэнергии, в том числе и солнечные панели, в настоящий момент являются весьма подходящими и достойными внимания вариантами. Это же можно сказать и о возможном утеплении самих зданий. Энергоэкономичность здания, безусловно, повлечет за собой и повышение стоимости недвижимости, однако еще больше стоит задуматься о том, выполнение каких работ позволит избежать снижения стоимости недвижимости», - пояснил Тедер.
4. Неблагоустроенный земельный участок
«Скошенная трава и ухоженные и подрезанные плодовые деревья всегда оставляют положительное впечатление о недвижимости, и зачастую лишь какое-нибудь одно, дополнительно посаженное новое растение может изменить и общую картину. В противовес этому - неухоженный земельный участок всегда достаточно негативно влияет на стоимость недвижимости, и особенно в условиях более широкого выбора. Хотя благоустройство не оказывает значительного воздействия на определяемую в экспертной оценке рыночную стоимость, оно все же существенно влияет на ликвидность объекта и повышает возможное получение дополнительного дохода, поскольку за более привлекательный объект люди готовы платить и более высокую цену», - сказал Тедер.
5. Общее впечатление от объекта недвижимости
«Помимо обычной оценки состояния стоит обратить внимание на общее впечатление, которое оставляет недвижимость. Неубранный или загроможденный мебелью и прочими предметами объект недвижимости не оставляет привлекательного для покупателя впечатления и часто может затмить даже хороший ремонт. Стоит также отдавать предпочтение универсальному или так называемому скандинавскому стилю, а это означает, что при отделке стоит избегать чрезмерно ярких цветов и слишком специфических отделочных материалов.
Незаконченные и необработанные детали также могут во многом стать определяющими при принятии решения о покупке, в то время как их ликвидация часто требует лишь небольших затрат. Отошедшая водосточная труба, требующий мытья фасад, отслоившаяся местами краска – все это, на самом деле, лишь небольшие недостатки. Как и при благоустройстве, они не оказывают существенного влияния на рыночную стоимость, отражаемую в экспертной оценке, однако все же дают представление о том, насколько заботливым был прежний хозяин, и, в свою очередь, определяет настроение покупателя», - добавил Тедер.