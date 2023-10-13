Пять причин снижения стоимости недвижимости и как с ними бороться

«Поскольку повлиять на внешние факторы довольно сложно, то сосредоточимся на обстоятельствах, которые могут повлиять на уменьшение цены недвижимости», – пишет член правления и руководитель службы оценки Pindi Kinnisvara Андрес Тедер.

1. Строительная документация

«Поскольку рынок демонстрирует снижение активности, в настоящий момент наступило лучшее время для того, чтобы заняться приведением в порядок строительной документации недвижимости. В том числе, стоит проследить за тем, оформлены ли все перестройки в соответствии с требованиями и поданы ли все ходатайства о выдаче разрешений на пользование /извещений. Стоит обратить внимание на то, что при возросшем спросе, то есть при более широком предложении строительной документации уделяется значительно большее внимание», - порекомендовал Тедер.

2. Доступ к техносетям или их отсутствие

«Здесь действуют те же рекомендации. Помимо этого в нынешней экономической ситуации строительство техносетей на земельном участке жилого назначения должно занять меньше времени, и вследствие некоторого снижения цен на стройматериалы – возможно, стать несколько дешевле», - отметил Тедер.

3. Экономия энергии