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КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Настоящий бомбовый террор

Postimees
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Фото: Marko Saarm
  • Эстонии необходима система быстрой оценки рисков
  • Мы должны выяснить, кто рассылал угрозы взрывов
  • Наибольшую тревогу вызывает тот противник, которого мы не видим и не чувствуем

В четверг по Эстонии прокатилась волна угроз взрыва. Подобные массовые сообщения были разосланы в эстонские школы, университеты и музеи. Бомбы якобы должны были взорваться в зданиях в 10:40 утра. Во многих школах была проведена эвакуация учащихся, бомбы обнаружены не были и взрывов не произошло.

Исходя из того, чего мы достигли на сегодняшний день, мы можем доверять нашей полиции: она сможет задержать угрожающих, если они находятся на территории Эстонии, или установить, откуда именно были отправлены угрозы. Время от времени поступали угрозы взрывов, но все они оказались безосновательными и виновные были привлечены к ответственности. В большинстве случаев это были глупые шутки молодых людей, их нежелание идти на занятия или желание увидеть машины с мигалками.​ 

Очень хорошо и единственно верно, что на подобные угрозы оперативно реагируют всеми возможными способами. Ситуация с безопасностью в мире стремительно ухудшается, и, к сожалению, это отражается и на нас. Да, бомбы в Эстонии взрывались и раньше, например, перед кассой Estonian Air на площади Вабадузе, но мы не возвращаемся в далекие 1990-е годы. 

Впрочем, до полудня полиция квалифицировала поступившие в четверг угрозы как спам, то есть взрывы были признаны маловероятными, и многие школы вернулись к работе. У полиции, конечно, есть свои методы, и предположительно они включают в себя анализ текста сообщения. Так, например, совокупное употребление в сообщении слов «русская разведка» и «моджахеды» кажется странным, не говоря уже об опечатках в тексте.

Но, как уже было сказано, ситуация с безопасностью в мире изменилась, и злоумышленники могут появиться как со стороны России, так и из числа моджахедов или джихадистов. Тем более важно в случае повторения подобных ситуаций создать в Эстонии систему быстрой оценки рисков, в которой центральную роль играли бы полицейские аналитики, а не предоставление школам права решать, отправлять детей домой или нет.

Мы должны знать, кто и откуда послал эти сообщения. Наибольшую тревогу вызывает тот противник, которого мы не видим и не чувствуем

Возвращаясь к теме спама: нельзя полностью исключить, что за ним стоит один или несколько подростков, но беспрецедентный масштаб угроз создает впечатление психологической манипуляции, призванной посеять в обществе страх и неуверенность.

Тем более важно, чтобы полиция обнародовала результаты расследования. Мы должны знать, кто и откуда рассылал эти сообщения. Наибольшую тревогу вызывает тот противник, которого мы не видим и не чувствуем. Наша полиция умеет добиваться результатов, какими бы они ни были, и, надеюсь, у наших политиков, отвечающих за внутреннюю безопасность, хватит решимости проинформировать общественность о результатах.

Размышляя в очередной раз об изменившейся ситуации с безопасностью в мире и в Эстонии, нельзя исключать, что в будущем может возникнуть необходимость поиска взрывчатых веществ в багаже въезжающих в страну на восточной границе. Возможно, и где-то еще. Напомним, что после смертоносных взрывов в Мадриде в 2004 году досмотр на крупных железнодорожных вокзалах Испании является стандартной практикой. Проверки проходят быстро и эффективно.

Хэллоуин, который и без того не является исторической частью нашего национального календаря, в этом году, надеюсь, пройдет по-другому. Кошелек или жизнь? Уже не смешно.

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