КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Настоящий бомбовый террор

Исходя из того, чего мы достигли на сегодняшний день, мы можем доверять нашей полиции: она сможет задержать угрожающих, если они находятся на территории Эстонии, или установить, откуда именно были отправлены угрозы. Время от времени поступали угрозы взрывов, но все они оказались безосновательными и виновные были привлечены к ответственности. В большинстве случаев это были глупые шутки молодых людей, их нежелание идти на занятия или желание увидеть машины с мигалками.​

Очень хорошо и единственно верно, что на подобные угрозы оперативно реагируют всеми возможными способами. Ситуация с безопасностью в мире стремительно ухудшается, и, к сожалению, это отражается и на нас. Да, бомбы в Эстонии взрывались и раньше, например, перед кассой Estonian Air на площади Вабадузе, но мы не возвращаемся в далекие 1990-е годы.

Впрочем, до полудня полиция квалифицировала поступившие в четверг угрозы как спам, то есть взрывы были признаны маловероятными, и многие школы вернулись к работе. У полиции, конечно, есть свои методы, и предположительно они включают в себя анализ текста сообщения. Так, например, совокупное употребление в сообщении слов «русская разведка» и «моджахеды» кажется странным, не говоря уже об опечатках в тексте.