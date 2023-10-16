Татьяна Космынина ⟩ Оплакиваю растерзанных детей и их родителей. Простите!

Чувство вины возникло моментально

Головы было не поднять. Мне казалось, что «Смерть ворогам!» кричат в том числе и про меня, что это мне надо убираться по известному адресу вслед за «русским кораблем», а как иначе, я же - русская. Такая же русская, как те, кто бомбит Киев и Харьков, как те, кто отдает приказы карателям в Буче, как те, кто рукоплещет этим приказам в телевизионном эфире, озвучивая все более и более дикие фантазии о термоядерном взрыве «где-то над Сибирью». Мы же с ними на одних (русских) книгах и фильмах выросли, значит, и мне предстоит оправдываться до конца своих дней. До самой смерти твердить: «Я - это не они, простите, я - это не они. Простите!». Или правильнее будет сказать: «Простите нас?».