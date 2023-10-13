До начала Олимпиады в Париже осталось 287 дней, но организаторы соревнования столкнулись с неожиданной проблемой: постельные клопы начали атаковать столицу Франции.

Как правило, накануне Олимпийских игр внимание акцентируют на недостатках принимающего города или страны. Например, во время Олимпийских игр в Пекине говорили о смоге, перед Играми в Рио-де-Жанейро - о загрязнении воды, а накануне Олимпийских игр в Афинах речь шла о безопасности. В случае Парижа главной темой стали постельные клопы.