Ни денег, ни товара ⟩ Департамент призывает обходить стороной популярный интернет-магазин

С мая в Комиссию по рассмотрению потребительских жалоб поступило 35 заявлений на этого продавца. Вероятно, жалобы на продавца имеются у гораздо большего числа потребителей.

Заявители, обратившиеся в Комиссию, делали свои заказы через сайт https://www.deluxewine.ee. Судя по жалобам, продавец не отправляет товар в срок и задерживает возврат денег. Продавец не публиковал на своем сайте никакой информации о том, что существует проблема с выполнением заказов, и продолжает продавать товары через сайт.

В августе TTJA открыло делопроизводство в отношении торговца, действующего через различные юридические лица (Deluxewine OÜ, Gourmet Wine OÜ, Deluxehome OÜ). Продавец также находится в списке торговцев, не выполнивших решения Комиссии (так называемый черный список). Продавец не дал Комиссии по рассмотрению потребительских жалоб ни одного ответа и не проявил инициативы по урегулированию жалоб в рамках разбирательства.

При возникновении проблем с продавцом потребитель должен в первую очередь обратиться к нему. Согласно Закону о защите прав потребителей, продавец обязан обеспечить надлежащее обслуживание клиентов и ответить на жалобу потребителя в течение 15 дней. Если продавец не отвечает на претензию или потребитель не согласен с полученным ответом, последний имеет право обратиться в Комиссию по рассмотрению потребительских жалоб.

Если товар не был доставлен в согласованный с потребителем срок, потребитель должен сначала потребовать от продавца доставить товар в разумный дополнительный срок. Если обязательство не будет выполнено и в течение дополнительного срока, потребитель имеет право потребовать возмещения убытков или расторгнуть договор и получить возврат денег.

Департамент рекомендует потребителям ознакомиться с проблемным с торговцем и взвесить все риски, прежде чем совершать заказ на сайте https://www.deluxewine.ee.