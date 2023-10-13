Председатель комиссии по иностранным делам посетит охваченный войной Израиль

Командировка была организована еще до начала боевых действий - визит в Иерусалим председателей Комиссий по иностранным делам стран Балтии с воскресенья по 18 октября.

По подтверждению пресс-службы Рийгикогу на текущий момент визит все еще планируется. «Более подробную информацию о встречах и прочем мы, вероятно, сможем предоставить в понедельник утром», - добавила пресс-представитель Рийгикогу Карин Кангро.

Война началась 7 октября, когда военное крыло экстремистской группировки ХАМАС выпустило тысячи ракет из сектора Газа по израильской территории, боевики вырвались из блокированной прибрежной полосы и вступили в бои с израильскими солдатами в окрестностях сектора.

После начала боев Михкельсон отметил, что исламское движение сопротивления ХАМАС действует, предположительно, при поддержке Ирана и России, атакуя Израиль.

Михкельсон написал в социальных сетях, что это не только проблема поселений или так называемой Иерусалимской мечети - масштаб, безусловно, шире, и ХАМАС, скорее всего, не стал бы действовать без поддержки Ирана и, предположительно, России.

«За последний год лидеры ХАМАС дважды посещали Москву, - написал Михкельсон. - Для осуществления хорошо скоординированной внезапного нападения ХАМАС, вероятно, также нуждался в поддержке внешней разведки. В любом случае, начало войны в Израиле устраивает Москву и Тегеран, привлекая внимание Запада, дестабилизируя ситуацию в регионе и потенциально препятствуя сближению Израиля с Саудовской Аравией. Это также поможет отвлечь внимание мировых СМИ от продолжающейся масштабной войны в Украине».