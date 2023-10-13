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Chicago Bulls отказались от услуг баскетболиста Хенри Дрелла

rus.postimees.ee
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Хенри Дрелл на поле.
Хенри Дрелл на поле. Фото: Zach Gardner / Windy City Bulls

Баскетбольная команда Chicago Bulls объявила об отказе от двух игроков.

Перед началом сезона шестикратный чемпион НБА принял решение отказаться от услуг нападающего сборной Эстонии Хенри Дрелла и американского защитника Макса Хайдеггера.

Накануне вечером команда провела тренировочный матч против «Денвер Наггетс», который выиграли со счетом 133–124 во втором овертайме. Дрелл в том матче не заработал игрового времени и наблюдал за ходом игры со скамейки запасных.

Хотя Дреллу не удалось пробиться в основную команду «Буллз», это не означает, что его игры за океаном, в том числе в футболке «Буллз», автоматически сыграны.

Эстонец по-прежнему сможет играть в дочерней лиге НБА или G-лиге, как он делал это последние два сезона в рядах Windy City Bulls. Другим вариантом продолжения карьеры было бы возвращение в Европу.

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