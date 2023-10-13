Chicago Bulls отказались от услуг баскетболиста Хенри Дрелла

Перед началом сезона шестикратный чемпион НБА принял решение отказаться от услуг нападающего сборной Эстонии Хенри Дрелла и американского защитника Макса Хайдеггера.

Накануне вечером команда провела тренировочный матч против «Денвер Наггетс», который выиграли со счетом 133–124 во втором овертайме. Дрелл в том матче не заработал игрового времени и наблюдал за ходом игры со скамейки запасных.

Transactions: We have waived guard Max Heidegger & forward Henri Drell. pic.twitter.com/gQbWZJ3sJO — Chicago Bulls (@chicagobulls) October 13, 2023

Хотя Дреллу не удалось пробиться в основную команду «Буллз», это не означает, что его игры за океаном, в том числе в футболке «Буллз», автоматически сыграны.