Наши керлингисты начали турнир Большого шлема в Канаде с чистой победы

Канадская суперсерия Большого шлема в смешанном парном разряде представляет собой шестиэтапное соревнование, в котором к участию приглашаются лучшие команды по керлингу в смешанном парном разряде из Европы и Северной Америки. Второй этап соревнований пройдет в канадском городе Карлтон-Плейс.

«В этом году участвуют очень сильные команды, и уровень такой же высокий, как на чемпионатах мира», - прокомментировал Харри Лилль.

Первым соперником эстонских спортсменов стала канадская пара по керлингу Чжэн и Пьетранджело, которую они победили со счетом 11:0. Во втором раунде Калдвеэ и Лилль встретятся с корейской парой керлингистов Ли и Лим.