Наши керлингисты начали турнир Большого шлема в Канаде с чистой победы

Эстонская пара керлингистов Мари Калдвеэ и Харри Лилль начала борьбу на турнире Большого шлема в Канаде среди смешанных пар, с разгрома канадской пары со счетом 11:0.
Канадская суперсерия Большого шлема в смешанном парном разряде представляет собой шестиэтапное соревнование, в котором к участию приглашаются лучшие команды по керлингу в смешанном парном разряде из Европы и Северной Америки. Второй этап соревнований пройдет в канадском городе Карлтон-Плейс.
«В этом году участвуют очень сильные команды, и уровень такой же высокий, как на чемпионатах мира», - прокомментировал Харри Лилль.
Первым соперником эстонских спортсменов стала канадская пара по керлингу Чжэн и Пьетранджело, которую они победили со счетом 11:0. Во втором раунде Калдвеэ и Лилль встретятся с корейской парой керлингистов Ли и Лим.
Турнир проводится в четырех подгруппах, Калдвеэ и Лилль соревнуются в подгруппе А, где их соперниками являются пары из Канады, Южной Кореи и Австралии. Всего в подгруппе будет сыграно пять игр, а победители этапа определятся в воскресенье, 15 октября.