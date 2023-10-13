Болезнь вязов: в Таллинне будут вырублены сотни деревьев

Локализация очагов заболевания будет проводиться по всему городу, всего в районах города будет вырублено около 100 деревьев.

По словам лектора Эстонского университета естественных наук и доктора в области лесопатологии Лийны Юрисоо, болезнь распространяется по всей Европе и не является только лишь проблемой Таллинна. Очаги заболевания обнаружены в разных регионах Харьюмаа и Эстонии, как в городах, так и в лесах.

«Это грибковое заболевание, которое распространяется от дерева к дереву через корни и насекомых. Переносчиками заболевания являются жуки-короеды, которые заражаются болезнью в ходе питания, а затем разносят заболевание, перемещаясь на другие деревья. Внутри пораженных деревьев грибница развивается очень быстро, и в конце концов при борьбе с болезнью дерево убивает само себя. Это очень заразное грибковое заболевание, которое быстро приводит к гибели дерева. Оно может погубить большое дерево всего за год», - пояснила Юрисоо.

В Кадриорге вязы растут в основном в диких местах рядом с глинтом и не являются частью аллей или других важных парковых композиций. Основные очаги заболевания зафиксированы также в парках вблизи Старого города и в Пыхья-Таллинне.