Эксперт о новом налоге: Эстония может превратиться в европейскую автосвалку

В середине августа Торгово-промышленная палата также направила министру финансов резко критическое письмо, в котором в основном обвиняла в отсутствии цели и необходимого анализа, а также указывала на то, что опрос 3600 компаний-членов Палаты показал, что 73% респондентов выступают против или скорее против введения налога на транспортные средства.

В пятницу Пальтс заявил ERR, что его не устраивает и существенно переработанный проект налога на автомобили, представленный в понедельник на этой неделе.