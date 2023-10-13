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Эксперт о новом налоге: Эстония может превратиться в европейскую автосвалку

rus.postimees.ee
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Автомобили на стоянке торгового центра.
Автомобили на стоянке торгового центра. Фото: Madis Veltman

Комментируя представленный на этой неделе законопроект о налоге на автомобили, генеральный директор Торгово-промышленной палаты Майт Пальтс сказал, что он грозит превратить Эстонию в европейскую автосвалку, так как законопроект не будет стимулировать обновление автопарка, пишет ERR.

В середине августа Торгово-промышленная палата также направила министру финансов резко критическое письмо, в котором в основном обвиняла в отсутствии цели и необходимого анализа, а также указывала на то, что опрос 3600 компаний-членов Палаты показал, что 73% респондентов выступают против или скорее против введения налога на транспортные средства.

В пятницу Пальтс заявил ERR, что его не устраивает и существенно переработанный проект налога на автомобили, представленный в понедельник на этой неделе.

«Я не вижу никакого положительного эффекта от более низкой налоговой ставки для старых автомобилей. В любом случае, это приведет к тому, что Эстония превратится в свалку старых автомобилей, куда будет свозить из Европы или других стран мира старые автомобили, которые там невозможно использовать из-за установленных требований», – сказал Пальтс.

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