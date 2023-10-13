Начато уголовное расследование по факту использования топливной карты депутатом Рийгикогу Калле Грюнталем (EKRE).
Топливный скандал: против депутата Рийгикогу возбудили уголовное дело
На этой неделе Äripäev написал, что Грюнталь заправлял свой автомобиль бензином и дизельным топливом с разницей в пять минут. Вчера Eesti Ekspress написала, что его топливная карта использовалась в то самое время, пока он находился в залах Рийгикогу.
«Центральная криминальная полиция возбудила уголовное дело для проверки обстоятельств, поскольку опубликованная в прессе информация свидетельствует о том, что топливные карты, которыми пользовался депутат Рийгикогу, могли быть использованы для хищения различных видов топлива. На данный момент обвинения никому не предъявлены», - прокомментировал Каури Синкевичус, советник по связям с общественностью прокуратуры.
В утреннем разговоре с Postimees Грюнталь воздержался от комментариев по поводу сложившихся обстоятельств. Он посоветовал журналистам, прежде чем писать подобные статьи, провести справочную работу, разобраться в законе и правовой базе. Грюнталь обвинил журналистов в том, что их единственной целью было очернить его и отвлечь внимание от премьер-министра Каи Каллас.