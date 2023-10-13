Зима не за горами: с воскресенья можно ездить на зимних шинах

Департамент транспорта сообщил в пресс-релизе, что даже если движение осуществляется в основном днем и в городах или на крупных магистралях, не стоит слишком затягивать с заменой шин. Несмотря на то, что дневные температуры воздуха могут быть выше нуля, на основных дорогах нет снега, из-за ночных морозов сохраняется опасность гололеда.

«Поэтому рекомендуем обратить внимание на то, сколько, в какое время и по каким дорогам вы ездите. Если вам приходится ездить на большие расстояния по разным типам дорог рано утром или поздно вечером, то не стоит тянуть со сменой шин, - сказал Юрго Вахтра, руководитель технического отдела Департамента транспорта. - Вождение по скользким дорогам на летних шинах ставит под угрозу нашу собственную жизнь и жизнь других участников дорожного движения».

Департамента транспорта еще раз подчеркнул, что чем лучше покрышки, тем устойчивее автомобиль на дороге. Когда речь идет о зимних шинах, важно помнить, что глубина протектора зимней шины должна быть более 3 мм.