Видео ⟩ Неймару после матча прилетел в голову пакет с попкорном. Знаете, что он посоветовал обидчику?

В ходе матча Неймар отличился голевой передачей, но бразильцы впервые потеряли первые очки в отборе на ЧМ-2026 и уступили единоличное лидерство в турнирной таблице сборной Аргентины.

Из-за этого болельщики Бразилии освистали свою команду, а один из них бросил в футболистов пакет с попкорном. Пакет угодил прямо в голову Неймару. Футболист разозлился и что-то прокричал в сторону трибун – как сообщило издание UOL, Неймар крикнул фанату, чтобы он «засунул себе этот пакет в задницу».

Позже он прокомментировал свой поступок:

«Я очень занервничал. Я осуждаю подобные поступки, они вредят футболу. Тот парень, который занимается подобными вещами, не сможет воспитать сына наилучшим образом. Если он так сильно недоволен, то ему следовало выйти на поле вместо меня», — рассказал он изданию Foot Mercato.