Согласно оценке, данной в Министерстве образования и науки, несколько десятков школ по всей Эстонии, которые приступили к эвакуации в связи с получением вчера вечером по электронной почте угрозы о взрыве, отреагировали правильно. Такое же письмо с угрозами получили Таллиннский аэропорт, автовокзал и многие другие учреждения.
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Школы эвакуировали из-за письма с угрозами на русском языке, не остался в стороне и аэропорт
Отправителем русскоязычного письма, отправленного в 1:50 ночи, как утверждается, является некто Андрей, который в сообщении называет себя членом российской разведывательно-террористической группировки. После лозунгов, враждебных эстонскому государству и народу, отправитель письма сообщает, что бомба взорвется в 10:40. Письмо было отправлено почти по сотне адресов, в том числе в государственные ведомства, министерства и Полицию безопасности (КаПо).