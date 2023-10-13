Школы эвакуировали из-за письма с угрозами на русском языке, не остался в стороне и аэропорт

Отправителем русскоязычного письма, отправленного в 1:50 ночи, как утверждается, является некто Андрей, который в сообщении называет себя членом российской разведывательно-террористической группировки. После лозунгов, враждебных эстонскому государству и народу, отправитель письма сообщает, что бомба взорвется в 10:40. Письмо было отправлено почти по сотне адресов, в том числе в государственные ведомства, министерства и Полицию безопасности (КаПо).