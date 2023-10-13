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Школы эвакуировали из-за письма с угрозами на русском языке, не остался в стороне и аэропорт

Лоора-Элизабет Ломп
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Таллиннский аэропорт.
Таллиннский аэропорт. Фото: Remo Tõnismäe

Согласно оценке, данной в Министерстве образования и науки, несколько десятков школ по всей Эстонии, которые приступили к эвакуации в связи с получением вчера вечером по электронной почте угрозы о взрыве, отреагировали правильно. Такое же письмо с угрозами получили Таллиннский аэропорт, автовокзал и многие другие учреждения.

Отправителем русскоязычного письма, отправленного в 1:50 ночи, как утверждается, является некто Андрей, который в сообщении называет себя членом российской разведывательно-террористической группировки. После лозунгов, враждебных эстонскому государству и народу, отправитель письма сообщает, что бомба взорвется в 10:40. Письмо было отправлено почти по сотне адресов, в том числе в государственные ведомства, министерства и Полицию безопасности (КаПо).

«Несколько дней назад аналогичная волна угроз о взрыве произошла в Латвии, – сказал оперативный руководитель полиции Хейго Рейнек. – По нашей оценке на данный момент, это масштабная волна спам-рассылок, целью которой является нарушение работы учреждений. Полиция работает с получившими письма, и работает над выяснением отправителя угрозы».

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