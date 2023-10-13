Опасные ситуации на дороге - это обычное дело, особенно когда дело касается нескольких разных видов транспорта. В редакцию Rus.postimees обратился читатель с просьбой разобраться, как работает страховка в случае дорожно-транспортного происшествия при участии автомобиля и велосипеда или электросамоката.
БЕЗВЫХОДНАЯ СИТУАЦИЯ? ⟩ Велосипедист бросился под колеса, а ремонтом автомобиля владелец занимается за свой счет
Читатель портала пишет: «Хотел бы поделиться с вами ситуацией, с которой автомобилисты сталкиваются ежедневно на дорогах нашего города. Аварийная ситуация с участием велосипедиста. На место выезжает полиция. Виновником происшествия признан велосипедист , а его физическому здоровью вред не причинен. Автомобиль 2023 года выпуска находится в лизинге. Транспортному средству был нанесен ущерб на сумму 1512,8 евро».
Читатель также объяснил, что обратился в страхование каско, откуда ему пришел ответ, что «ремонт осуществляется по самоответственности, с повышением этой суммы в новом расчетном периоде».
«В итоге получается тупиковая ситуация: автовладелец, не являясь виновником аварии, оплачивает все материальные расходы. Велосипедисты, самокатчики (по ПДД - транспортные средства, скорость выше 5 км/ч) нарушая все правила, безнаказанно могут наносить ущерб автовладельцам хоть каждые сто метров. При этом и полиция, и страховые фирмы перекладывают всю ответственность на потерпевшего, который сам должен искать виновника и взыскивать с него сумму ущерба, или же подавать заявление в суд, где ему также придется оплатить судебные издержки», - сокрушается читатель портала.
Редакция обратилась к Эстонскому фонду дорожного страхования, откуда нам ответил член правления Лаури Потсепп. По его словам, страхование дорожного движения покрывает ответственность владельца, зарегистрировавшего в дорожном регистре свое транспортное средство (например, автомобиль, мопед, автобус). «Страховка возмещает ущерб, причиненный водителем автомобиля другим лицам. Велосипед, электросамокат не являются автотранспортными средствами и не подлежат страхованию транспортных средств», - сказал он.
Например, если автомобиль и электросамокат попали в ДТП, то дорожно-транспортное страхование автомобиля возместит ущерб самокату и его водителю исходя из того, в какой степени водитель автомобиля несет ответственность за ущерб. Страхование дорожного движения не возмещает владельцу автомобиля ущерб, причиненный водителем электросамоката.
Он также добавил, что если автомобиль получил повреждения при столкновении с пешеходом или велосипедистом, владелец автомобиля может потребовать компенсацию либо от страхования каско, либо самого от пешехода или велосипедиста, причинившего ущерб. В основном, большую часть причиненного ущерба компенсирует страхование каско.
Исходя из этой информации, редакция связалась с руководителем портфеля автострахования ERGO Кайдо Нааритс. Он пояснил, что поскольку обязанность по дорожному страхованию не распространяется на велосипедиста, то и дорожное страхование не спасет владельца поврежденного транспортного средства. Однако это не означает, что велосипедист не несет ответственности за причиненный им ущерб. Наоборот - несет полную ответственность и должен возместить ущерб, причиненный потерпевшему.
Однако, даже это не облегчает ситуацию для водителя автомобиля , так как нет непосредственного страховщика или компании к кому обратиться, а иск должен быть напрямую предъявлен к лицу, причинившему ущерб, то есть к велосипедисту.
«В этой ситуации получение суммы ущерба может быть затруднено и зависеть также от материального положения лица, причинившего ущерб. Если лицо, ответственное за причинение ущерба, не желает возмещать причиненный им ущерб, иск необходимо подавать в суд. Все это, в свою очередь, отнимает много времени и нервов. Поскольку в большинстве случаев ждать устранения поломки не стоит, сначала необходимо найти финансовые средства на ремонт автомобиля самостоятельно», - говорит Нааритс.
Представитель ERGO подтвердил, что в случае страхования каско, компания каско берет на себя долю возмещения причины претензии. «Однако собственник транспортного средства должен сначала оплатить оговоренную в договоре часть ежемесячной суммы собственной ответственности, но ее можно взыскать и с лица, причинившего ущерб, - говорит Нааритс. - Несмотря на то, что самоответственность все-равно придется оплатить, она гораздо меньше, чем общая сумма повреждения, а также ликвидация убытков происходит быстрее. На этом этапе, конечно, важно, чтобы происшествие было правильно зафиксировано и была установлена реальная причина ущерба».