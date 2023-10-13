БЕЗВЫХОДНАЯ СИТУАЦИЯ? ⟩ Велосипедист бросился под колеса, а ремонтом автомобиля владелец занимается за свой счет

Например, если автомобиль и электросамокат попали в ДТП, то дорожно-транспортное страхование автомобиля возместит ущерб самокату и его водителю исходя из того, в какой степени водитель автомобиля несет ответственность за ущерб. Страхование дорожного движения не возмещает владельцу автомобиля ущерб, причиненный водителем электросамоката.

Он также добавил, что если автомобиль получил повреждения при столкновении с пешеходом или велосипедистом, владелец автомобиля может потребовать компенсацию либо от страхования каско, либо самого от пешехода или велосипедиста, причинившего ущерб. В основном, большую часть причиненного ущерба компенсирует страхование каско.

Исходя из этой информации, редакция связалась с руководителем портфеля автострахования ERGO Кайдо Нааритс. Он пояснил, что поскольку обязанность по дорожному страхованию не распространяется на велосипедиста, то и дорожное страхование не спасет владельца поврежденного транспортного средства. Однако это не означает, что велосипедист не несет ответственности за причиненный им ущерб. Наоборот - несет полную ответственность и должен возместить ущерб, причиненный потерпевшему.

Однако, даже это не облегчает ситуацию для водителя автомобиля , так как нет непосредственного страховщика или компании к кому обратиться, а иск должен быть напрямую предъявлен к лицу, причинившему ущерб, то есть к велосипедисту.

«В этой ситуации получение суммы ущерба может быть затруднено и зависеть также от материального положения лица, причинившего ущерб. Если лицо, ответственное за причинение ущерба, не желает возмещать причиненный им ущерб, иск необходимо подавать в суд. Все это, в свою очередь, отнимает много времени и нервов. Поскольку в большинстве случаев ждать устранения поломки не стоит, сначала необходимо найти финансовые средства на ремонт автомобиля самостоятельно», - говорит Нааритс.