Олимпийского чемпиона дисквалифицировали за поддержку Палестины

Палестинская экстремистская группировка ХАМАС напала на Израиль в минувшие выходные, убив сотни людей и взяв в заложники по меньшей мере 150 человек в ходе отдельных атак. В ответ Израиль решил атаковать сектор Газа и прекратить поток продовольствия, воды, топлива и медицинской помощи в этот регион.

В начале недели Халмурзаев, ставший на Олимпиаде в Рио золотым медалистом в весовой категории до 81 кг, разместил в социальных сетях палестинский флаг и несколько видеороликов, на которых якобы показаны результаты израильской контрбомбардировки.

Тем самым 30-летний дзюдоист нарушил правила Международной федерации дзюдо (IJF), запрещающие любую религиозную или политическую предвзятость, из-за чего россиянина временно дисквалифицировали. С таким решением согласна и Федерация дзюдо России, которая одной из первых проинформировала IJF о случившемся.

«IJF продолжает бороться с дискриминацией и ценит человеческие ценности. Мы продолжаем поддерживать основные принципы дзюдо, которые заключаются во взаимопомощи, благополучии, уважении и дружбе», - заявили в международной организации.

Портал Insidethegamez сообщает, что IJF — одна из произраильских федераций. Например, в 2019 году иранского дзюдоиста Саида Моллаи дисквалифицировали на четыре года за то, что он отказался бороться с еврейским спортсменом чемпионате мира.