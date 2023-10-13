Неизвестный с ножом напал на школу во Франции. Убит учитель

Один из раненых - сотрудник службы безопасности школы, получивший несколько ножевых ранений. Второй пострадавший - один из школьных учителей, однако его состояние значительно менее серьезно и не вызывает опасений.

Как подчеркивают в полиции, ни один ученик школы в ходе нападения не пострадал.

Нападавший задержан. Как сообщают французские СМИ со ссылкой на источники в министерстве внутренних дел страны, речь идет о «20-летнем молодом человеке чеченского происхождения».

Представитель Елисейского дворца заявил, что на место происшествия срочно выехал президент Франции Эммануэль Макрон.

Имя нападавшего пока не называется. По данным некоторых изданий, в прошлом он сам был учеником этой школы.

Как утверждают свидетели, при нападении мужчина (его имя пока не называется), кричал «Аллаху Акбар», что по-арабски означает «Аллах велик».

В полиции подтвердили, что задержанный имеет чеченское происхождение, а также сообщили, что он и ранее был известен властям как потенциальная угроза безопасности: мужчину подозревали в связях с радикальными исламистами.

Расследование дела поручено антитеррористическому подразделению французской прокуратуры.

В то же время, как сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя жандармерии, в настоящий момент у властей нет оснований подозревать, что нападение на школу каким-либо образом связано с обострением конфликта на Ближнем Востоке.

Фото: BBC

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