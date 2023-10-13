Направлявшийся в Таллинн поезд дважды попал в аварию

Пассажирский поезд, отправившийся в пятницу в 6.25 утра из Вильянди в столицу, не успев покинуть Вильяндиский уезд, наехал на два поваленных на железную дорогу дерева. Тормозная система была настолько сильно повреждена, что в Тюри пассажирам пришлось пересесть на другой поезд.
Поезд, еще затемно отправившийся в путь, прервал свой путь уже на первой остановки в Сюргавере из-за дерева, упавшего на пути в результате сильного шторма дерева, что привело к поломке тормозной системы. После того как дерево было убрано с путей, машинист смог устранить техническую неисправность на месте, и поезд смог продолжить движение.