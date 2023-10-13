Направлявшийся в Таллинн поезд дважды попал в аварию

Поезд, еще затемно отправившийся в путь, прервал свой путь уже на первой остановки в Сюргавере из-за дерева, упавшего на пути в результате сильного шторма дерева, что привело к поломке тормозной системы. После того как дерево было убрано с путей, машинист смог устранить техническую неисправность на месте, и поезд смог продолжить движение.

Однако на подъезде к станции в Выхма на рельсы упало еще одно дерево, и поезд столкнулся с ним. После этих двух происшествий поезд мог двигаться только со скоростью не более 70 км/ч. В Выхма скорость поезда составляла около 70 км/ч. Сообщение об инциденте поступило только на следующий день.