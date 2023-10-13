Не только Эстония: еще одна страна стала жертвой спам-атаки с угрозой взорвать школы и детские сады

Генеральный комиссар полиции Литвы Ренатас Пожела сообщил, что в пятницу, 13 октября, поступило уже 750 сообщений о якобы заминированных детских садах и школах. Сообщения продолжают поступать, и они направлены на создание паники, пишет Rus.Tvnet.
«Я призываю и прошу вас не создавать панику, потому что, видимо, именно это главная цель инициаторов», - заявил Пожела на пресс-конференции.
Большая часть сообщений написана на русском языке, иногда запрашивается выкуп за предполагаемую услугу по разминированию, другие сообщения носят политический характер.
«Работают не только силы реагирования, но и комиссариаты полиции», - сказал на пресс-конференции Пожела.
«Они начались вчера - в Клайпеду поступило, судя по всему, 23 таких угрозы, Вильнюс получил одну, а сегодня ночью уже началось массовая атака», - сказал начальник полиции.
Он также добавил, что полиция приезжает и проверяет каждый объект.
После получения сообщения о заминированном здании полицейские просят людей уйти из него на безопасное расстояние.
В Департаменте государственной безопасности Литвы (ДГБ) заявляют, что, скорее всего, распространяемые в Литве сообщения о минировании школ и детских садов являются скоординированной атакой, осуществленной по инициативе враждебных государств.
Учреждения образования сами обратились в полицию, поскольку получали на электронную почту сообщения о минировании на русском языке.
Напомним, 10 и 11 октября многие учреждения образования по всей Латвии получили анонимные электронные письма на русском языке с угрозами. Госполиция страны заявила, что письма относятся к угрозе низкого уровня и являются целенаправленной акцией, чтобы дестабилизировать работу учреждений. В связи с этим полиция призвала школы не прекращать работу, но некоторые из них предпочли эвакуировать детей.
В ночь на четверг, 12 октября, десятки учреждений по всей Эстонии, включая школы и детские сады, получили по электронной почте на русском языке угрозы взрыва.
«По текущей оценке полиции, речь идет о масштабной волне спама, направленной на нарушение работы органов власти. Полиция находится в контакте с учреждениями, получившими письмо, и работает над установлением личности отправителя спама», - заявил руководитель оперативного отдела полиции Хейго Рейнек.