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Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс: из угрозы взрывами должны быть извлечены уроки

Вейки Ояперв
, журналист
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Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс в настоящее время находится с визитом в Южной Эстонии, где он посетил спасателей и полицейских в Выру. Там также было упомянуто об угрозах взрыва.
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс в настоящее время находится с визитом в Южной Эстонии, где он посетил спасателей и полицейских в Выру. Там также было упомянуто об угрозах взрыва. Фото: Arvo Meeks

Последние два дня десятки школ, детских садов и учреждений Эстонии получали спам-письма с жестокой угрозой взрыва. В Таллиннском аэропорту, например, отреагировала быстро и уровень угрозы был снижен, однако многие другие адресаты писем не получили вчера утром руководства к действию, в результате чего учебный день во многих школах был сорван.

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (Социал-демократическая партия), ни одна подобная угроза не может остаться без внимания, даже если она была спамом. Несмотря на то, что работа многих ведомств вчера была нарушена, Ляэнеметс заявил, что из этого события можно извлечь много уроков и сделать выводы на будущее.

- На каком этапе находится расследование? Кто разослал письмо с угрозой взрыва в школы, детские сады и учреждения по всей Эстонии в четверг и пятницу? Откуда пришло письмо - из Эстонии или из-за рубежа?

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