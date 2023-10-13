Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс: из угрозы взрывами должны быть извлечены уроки

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (Социал-демократическая партия), ни одна подобная угроза не может остаться без внимания, даже если она была спамом. Несмотря на то, что работа многих ведомств вчера была нарушена, Ляэнеметс заявил, что из этого события можно извлечь много уроков и сделать выводы на будущее.