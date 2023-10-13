Департамент предупреждает: в TikTok распространяются нелегальные лотереи

По словам Ранно Аэднурма, ведущего консультанта по налогу на азартные игры Налогово-таможенного департамента Эстонии, в такой лотерее участник не может быть уверен, будет ли вообще разыгран приз и насколько справедливо.

«Люди добросовестно покупают билет, надеются, что повезет в лотерее, но теряют деньги, а конечный результат никто не знает. В отсутствие разрешения такая деятельность запрещена, и никто не проверяет, насколько честно проводится лотерея», - пояснил Аэднурм.

В MTA поступают сообщения о различных играх, в которых проводятся как мелкие, так и крупные лотереи. Например, призом может быть парфюмерия, автомобиль или бытовая техника. Молодых людей также заманивают привлекательными призами, например, проводятся лотереи, в которых призом является мешок конфет.

«Родителям также следует внимательно следить за тем, на что молодые люди тратят деньги в Интернете. Стоит помнить, что по закону дети до 16 лет вообще не имеют права играть в лотереи», - добавил Аэднурм.

Призовые игры в социальных сетях приравниваются к лотереям, и если призовой фонд превышает 1000 евро, то лотерея не может быть организована без лицензии. Незаконные азартные игры наказываются штрафом или лишением свободы. Лицензию на проведение лотерей с призовым фондом более 1000 евро может получить только юридическое лицо, уставный капитал которого составляет не менее 1 000 000 евро и все акции которого принадлежат Эстонскому государству. Такое разрешение есть, например, у AS Eesti Loto. Кроме того, MTA проверяет справедливость правил проведения лотереи и случайность выигрыша.

Не для всех лотерей требуется разрешение MTA. Если стоимость призового фонда не превышает 1000 евро, и лотерея проводится не чаще одного раза в неделю, требования Закона об азартных играх не применяются. Однако выигрыши облагаются подоходным налогом, поскольку человек получает доход от лотереи.

MTA настоятельно рекомендует людям быть осторожными при участии в лотереях, организованных частными лицами. Даже если приз действительно разыгрывается, выигрыши от нелегальных азартных игр подлежат обложению подоходным налогом, и обязанность по декларированию и уплате налога ложится на победителя лотереи.