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США наконец-то начали наказывать нарушителей санкций, но из-за этого взлетели цены на топливо

Эркки Эрилайд
, журналист
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Нефтяной танкер «Тигран Мартиросян» в порту Новороссийска.
Нефтяной танкер «Тигран Мартиросян» в порту Новороссийска. Фото: IMAGO / Vitaly Timkiv

Цены на сырую нефть и дизельное топливо сегодня выросли после того, как США ввели санкции в отношении двух компаний, экспортировавших российскую нефть сверх установленного потолка цен.

Сегодня цены на сырую нефть и дизельное топливо выросли на 4 процента. Цены начали расти вскоре после того, как в четверг США ввели санкции против двух судоходных компаний за то, что они нарушили потолок цен на нефть, установленный странами «Большой семерки» (G7) и Европейского союза.

По имеющимся данным, страны G7 вместе с ЕС 5 декабря прошлого года ввели ограничение на экспорт российской нефти в размере 60 долларов за баррель. Предполагается, что ограничение цен преследует две цели: во-первых, ограничить доходы Москвы от продажи энергоносителей на финансирование войны в Украине и, во-вторых, сохранить доступность российской нефти на мировых рынках, сдерживая тем самым общую инфляцию. Рост цен на нефть выше потолка означает, что в торговле будут задействованы страховщики и танкеры из стран, которые не присоединились к санкциям G7 и ЕС.

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