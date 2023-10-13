Полиция разыскивает пропавшего 21-летнего Тиммо

Полиция проверила различные места, куда мог пойти молодой человек, но, к сожалению, до сих пор его местонахождение не установлено.

Рост Тиммо составляет около 190 см. Он одет в темно-зеленую куртку с капюшоном, темные брюки и коричневые кроссовки.