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Полиция разыскивает пропавшего 21-летнего Тиммо

rus.postimees.ee
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Тиммо.
Тиммо. Фото: PPA

Сегодня в 14 часов в Центр тревоги поступило сообщение о пропаже 21-летнего Тиммо, которого последний раз видели вчера в 19 часов возле Валгаской больницы, откуда он ушел в неизвестном направлении.

Полиция проверила различные места, куда мог пойти молодой человек, но, к сожалению, до сих пор его местонахождение не установлено.

Рост Тиммо составляет около 190 см. Он одет в темно-зеленую куртку с капюшоном, темные брюки и коричневые кроссовки.

Полиция просит всех, кто видел Тиммо или располагает какой-либо информацией о его местонахождении, позвонить по телефону 112.

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