Завтра цена на электроэнергию упадет в пять раз, в некоторые часы даже до нуля

Самой высокой - 97 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию будет в субботу вечером с 19 до 20 часов, а самой низкой от 6 до 7 часов утра, когда она упадет до нуля.

В Латвии и Литве электроэнергия стоит столько же, сколько и в Эстонии - 21,24 евро за мегаватт-час, а в Финляндии цена на электроэнергию в субботу будет в основном отрицательной и составит в среднем -2,05 евро за мегаватт-час. Самая высокая цена на электроэнергию наблюдается в ценовой зоне Австрии, где она достигает 87,36 евро за МВт-ч.

В ценовой зоне Эстонии средняя цена на бирже электроэнергии в сентябре текущего года составила 113,46 евро за мегаватт-час, что на 50,4 процента меньше, чем в сентябре 2022 года, когда среднемесячная цена составляла 228,93 евро за мегаватт-час. Однако по сравнению с августом цена выросла на 20,2 процента.