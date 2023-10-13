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МНЕНИЕ ⟩ Электрошок лучше пули?

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Электрошокер. Иллюстративное фото.
Электрошокер. Иллюстративное фото. Фото: Ethan Miller/AFP
  • В 2018-2021 годах общее количество случаев применения электрошокового оружия составило 34
  • По эффективности электрошок в два раза превосходит перцовый баллончик и телескопические дубинки
  • Необходимо изменить регламент, чтобы обеспечить более эффективное применение электрошокового оружия

Весной Министерство внутренних дел (MВД) выдвинуло предложение об изменении правил применения электрошокового оружия. Проще говоря, поставить его использование в правоохранительном законодательстве в один ряд с перцовыми баллончиками и телескопическими дубинками. В настоящее время оно приравнено к огнестрельному оружию, что не представляется логичным. К сожалению, разумное предложение так и осталось пылиться, пишет Ханнес Хаав, младший преподаватель Колледжа полиции и пограничной охраны Академии МВД.

Мы внедрили электрошоковое оружие в полиции уже в 2018 году. Этому предшествовал длительный период обучения сотрудников полиции на службе, также обучение было включено в учебную программу Академии МВД. Осенью того же года сотрудники полиции в Юго-Восточной Эстонии впервые применили электрошоковое оружие.

Коллеги вели себя именно так, как их учили - тактические принципы, предупреждения, приказы. Результат - ликвидация угрозы. Ни правонарушитель, ни сотрудники полиции, ни случайные прохожие не пострадали. И, что немаловажно, все произошедшее было подтверждено видео- и аудиозаписью, а также записью в протоколе применения электрошокера. Все доказательства идут вместе с электрошокером, все уже заложено в нем.

Возвращаясь к вступлению, следует отметить, что в связи с этим предложением естественно возникли различные вопросы и дискуссии. Например, оправдано ли это предложение, как изменится выбор инструментов, используемых полицией, и уровень травматизма.

В настоящее время проведено исследование, целью которого является раскрытие практики применения электрошокового оружия и анализ того, действительно ли следует расширять применение электрошокового оружия.

Для проведения исследования были собраны данные анализа инцидентов, связанных с обеспечением безопасности сотрудников полиции. Выяснилось, что в период с 2018 по 2021 год электрошоковое оружие применялось в общей сложности 34 раза. При этом было зафиксировано только два случая нанесения телесных повреждений нарушителям общественного порядка. В одном из этих случаев травма была незначительной, а в другом - смертельной.

Самое главное, что применение электрошокового оружия привело к снижению процента травм как среди сотрудников полиции, так и среди нарушителей общественного порядка.

Сотрудники получили травмы в трех случаях, причем повреждения были незначительными. В 28 случаях применение электрошокера привело к быстрому и эффективному устранению угрозы, а его эффективность более чем в два раза превысила эффективность других средств, таких как перцовый баллончик и телескопическая дубинка.

И что немаловажно, в отличие от перцовых баллончиков и телескопических дубинок, электрошокер фиксирует звук, изображение, время и продолжительность зарядов и образования электрических цепей, что облегчает последующие процедуры и помогает предотвратить неправильное использование.

В результате проведенного исследования был сделан вывод о наличии правовой коллизии между принципом соразмерности и ограничениями на применение электрошокеров в действующем правоохранительном законодательстве. Проще говоря, с одной стороны, закон обязывает сотрудника полиции выбирать наиболее экономичный и безопасный инструмент, позволяющий достичь поставленной цели (устранить угрозу), а с другой - накладывает дополнительные ограничения на применение электрошокового оружия, позволяя использовать его только в качестве альтернативы огнестрельному оружию.

Или, говоря еще проще, и огнестрельное, и электрошоковое оружие регулируются на одном уровне, но одно убивает, а другое защищает. Это, в свою очередь, заставляет сотрудников полиции использовать статистически неэффективные средства, такие как телескопические дубинки и перцовые баллончики, что приводит к увеличению времени и травматизма. Соразмерность не обеспечивается действующей законодательной базой, и чем дольше мы будем ждать изменений в законодательстве, тем дольше сотрудники полиции будут использовать неэффективные средства для борьбы с угрозой, с большей вероятностью травмируя и самих угрожающих, и полицейских.

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