МНЕНИЕ ⟩ Электрошок лучше пули?

Самое главное, что применение электрошокового оружия привело к снижению процента травм как среди сотрудников полиции, так и среди нарушителей общественного порядка.
Сотрудники получили травмы в трех случаях, причем повреждения были незначительными. В 28 случаях применение электрошокера привело к быстрому и эффективному устранению угрозы, а его эффективность более чем в два раза превысила эффективность других средств, таких как перцовый баллончик и телескопическая дубинка.
И что немаловажно, в отличие от перцовых баллончиков и телескопических дубинок, электрошокер фиксирует звук, изображение, время и продолжительность зарядов и образования электрических цепей, что облегчает последующие процедуры и помогает предотвратить неправильное использование.
В результате проведенного исследования был сделан вывод о наличии правовой коллизии между принципом соразмерности и ограничениями на применение электрошокеров в действующем правоохранительном законодательстве. Проще говоря, с одной стороны, закон обязывает сотрудника полиции выбирать наиболее экономичный и безопасный инструмент, позволяющий достичь поставленной цели (устранить угрозу), а с другой - накладывает дополнительные ограничения на применение электрошокового оружия, позволяя использовать его только в качестве альтернативы огнестрельному оружию.
Или, говоря еще проще, и огнестрельное, и электрошоковое оружие регулируются на одном уровне, но одно убивает, а другое защищает. Это, в свою очередь, заставляет сотрудников полиции использовать статистически неэффективные средства, такие как телескопические дубинки и перцовые баллончики, что приводит к увеличению времени и травматизма. Соразмерность не обеспечивается действующей законодательной базой, и чем дольше мы будем ждать изменений в законодательстве, тем дольше сотрудники полиции будут использовать неэффективные средства для борьбы с угрозой, с большей вероятностью травмируя и самих угрожающих, и полицейских.