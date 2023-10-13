МНЕНИЕ ⟩ Электрошок лучше пули?

Мы внедрили электрошоковое оружие в полиции уже в 2018 году. Этому предшествовал длительный период обучения сотрудников полиции на службе, также обучение было включено в учебную программу Академии МВД. Осенью того же года сотрудники полиции в Юго-Восточной Эстонии впервые применили электрошоковое оружие.

Коллеги вели себя именно так, как их учили - тактические принципы, предупреждения, приказы. Результат - ликвидация угрозы. Ни правонарушитель, ни сотрудники полиции, ни случайные прохожие не пострадали. И, что немаловажно, все произошедшее было подтверждено видео- и аудиозаписью, а также записью в протоколе применения электрошокера. Все доказательства идут вместе с электрошокером, все уже заложено в нем.

Возвращаясь к вступлению, следует отметить, что в связи с этим предложением естественно возникли различные вопросы и дискуссии. Например, оправдано ли это предложение, как изменится выбор инструментов, используемых полицией, и уровень травматизма.

В настоящее время проведено исследование, целью которого является раскрытие практики применения электрошокового оружия и анализ того, действительно ли следует расширять применение электрошокового оружия.