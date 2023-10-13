Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) единогласно приняла резолюцию с призывом к государствам-членам Евросоюза признать нелегитимность Владимира Путина после окончания его нынешнего президентского срока и прекратить все контакты с Россией, кроме гуманитарных и в целях достижения мира, пишет «Новая газета. Европа».
«Никаких контактов с Россией, кроме гуманитарных»: Парламентская ассамблея Совета Европы сделала смелое заявление
Ассамблея подчеркнула, что Путин находится у власти в России с 2000 года, а поправки к Конституции, принятые в 2020 году, продлили его потенциальное президентство до 2036 года.
«Огромная власть президента, возникшая в результате чрезвычайно длительного пребывания у власти в сочетании с отсутствием каких-либо сдержек и противовесов, таких как сильный парламент, независимая судебная система, свободные СМИ и активное гражданское общество, превратила Российскую Федерацию в де-факто диктатуру», - сообщили парламентарии.
Ассамблея также обратила внимание, что продолжающаяся российская агрессия против Украины свидетельствует, что диктатуры «представляют угрозу международному миру и безопасности, а также территориальной целостности и политической независимости их соседей».
Помимо этого, парламентарии поддержали создание международного уголовного трибунала, «чтобы привлечь к ответственности российское руководство, включая Владимира Путина».