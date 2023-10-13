«Никаких контактов с Россией, кроме гуманитарных»: Парламентская ассамблея Совета Европы сделала смелое заявление

Ассамблея подчеркнула, что Путин находится у власти в России с 2000 года, а поправки к Конституции, принятые в 2020 году, продлили его потенциальное президентство до 2036 года.

«Огромная власть президента, возникшая в результате чрезвычайно длительного пребывания у власти в сочетании с отсутствием каких-либо сдержек и противовесов, таких как сильный парламент, независимая судебная система, свободные СМИ и активное гражданское общество, превратила Российскую Федерацию в де-факто диктатуру», - сообщили парламентарии.

Ассамблея также обратила внимание, что продолжающаяся российская агрессия против Украины свидетельствует, что диктатуры «представляют угрозу международному миру и безопасности, а также территориальной целостности и политической независимости их соседей».