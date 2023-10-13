Паника на энергорынке? Цена на газ взлетела до рекордного уровня

Сегодня утром на голландской бирже цена на газ выросла до 56 евро за мегаватт-час. Последний раз цена на газ находилась на подобном уровне в начале апреля. Хотя вечером цена немного снизилась, сейчас газ стоит более чем на 40 процентов дороже, чем в начале октября.