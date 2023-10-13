Паника на энергорынке? Цена на газ взлетела до рекордного уровня

Сегодня утром на голландской бирже цена на газ выросла до 56 евро за мегаватт-час. Последний раз цена на газ находилась на подобном уровне в начале апреля. Хотя вечером цена немного снизилась, сейчас газ стоит более чем на 40 процентов дороже, чем в начале октября.
По оценке руководителя Eesti Gaas Маргуса Каазика, инцидент с Balticconnector все-таки не оказал существенного влияния на цену газа. «Нынешний рост рыночной цены на газ связан, прежде всего, с войной, разразившейся в Израиле. Угроза возобновления забастовок в Австралии также была темой, поскольку профсоюз не удовлетворен тем, что Chevron не согласна в приемлемой форме оформить первоначальные устные обещания в договоры», - считает Каазик.