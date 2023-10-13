Задержание было незаконным: скандальный нарвский художник Вован Каштан получит от полиции компенсацию

8 мая этого года Нарве перед зданием бывшего ДК имени Герасимова появилась надпись «Дети». Полиция задержала автора этой надписи, нарвского художника Вована Каштана, а также возбудила дело о проступке и выписала штраф.

Сегодня Вируский уездный суд постановил отменить штраф и дело о проступке, а также возместить художнику ущерб, причиненный ему содержанием под стражей, в размере 174 евро и 9 центов.

«В истории с надписью "Дети" перед бывшим домом культуры на улице Йоала, которая была сделана, чтобы вызвать у жителей ассоциации с расстрелом детей в Мариуполе, суд правильно квалифицировал действия художника, не найдя в них состава виновного деяния», - сказал Rus.Postimees защитник Каштана юрист Евгений Криштафович, который подчеркнул, что в этой части он и Каштан решением удовлетворены и оспаривать его, скорее всего не будут.

«В Эстонии нельзя так с художниками обращаться, и если конституция разрешает в исключительных случаях задержание подозреваемых до 48 часов, то это вовсе не означает, что этим надо пользоваться», - считает Криштафович. Он также удивлен, что неприличные надписи на стенах полицию вообще не интересовали, а вот надпись, изобличающая военные преступления путинского режима заставила их немедленно ехать в другой город.

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