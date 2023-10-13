Сегодня Вируский уездный суд постановил возместить художнику Владимиру Каштану ущерб, причиненный ему содержанием под стражей за надпись «Дети» перед зданием бывшего ДК имени Герасимова в Нарве, а также отменить решение полиции о правонарушении. Однако суд оставил в силе штраф за граффити у бывшего места нарвского танка.
Задержание было незаконным: скандальный нарвский художник Вован Каштан получит от полиции компенсацию
8 мая этого года Нарве перед зданием бывшего ДК имени Герасимова появилась надпись «Дети». Полиция задержала автора этой надписи, нарвского художника Вована Каштана, а также возбудила дело о проступке и выписала штраф.
Сегодня Вируский уездный суд постановил отменить штраф и дело о проступке, а также возместить художнику ущерб, причиненный ему содержанием под стражей, в размере 174 евро и 9 центов.
«В истории с надписью "Дети" перед бывшим домом культуры на улице Йоала, которая была сделана, чтобы вызвать у жителей ассоциации с расстрелом детей в Мариуполе, суд правильно квалифицировал действия художника, не найдя в них состава виновного деяния», - сказал Rus.Postimees защитник Каштана юрист Евгений Криштафович, который подчеркнул, что в этой части он и Каштан решением удовлетворены и оспаривать его, скорее всего не будут.
«В Эстонии нельзя так с художниками обращаться, и если конституция разрешает в исключительных случаях задержание подозреваемых до 48 часов, то это вовсе не означает, что этим надо пользоваться», - считает Криштафович. Он также удивлен, что неприличные надписи на стенах полицию вообще не интересовали, а вот надпись, изобличающая военные преступления путинского режима заставила их немедленно ехать в другой город.
Штраф за граффити у бывшего места танка остался в силе
14 апреля этого года на бывшем месте памятника-танка в Нарве появилось граффити с надписью: «Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим» (цитата принадлежит взорванному в Санкт-Петербурге в апреле российскому пропагандисту Владлену Татарскому). Через два дня художник выступил с покаянием за свои действия, а полиция возбудила дело о проступке и выписала штраф.
Вируский уездный суд согласился с полицией и оставил решение в силе. «Впоследствии Каштан разъяснил, какую цель он преследовал, и что это не было поддержкой военных преступлений и агрессии, но отказаться можно только от покушения на преступление. Отказаться от завершенного преступления невозможно», - заявил суд, который также постановил, что фраза Владлена Татарского оправдывает военные преступления РФ.
«Я с логикой суда не согласен, и считаю, что эта надпись не оправдывала военные преступления России», - сказал Криштафович. По его оценке, акция наоборот подчёркивала, что нарвский танк и приносимые на место его бывшей дислокации цветы и свечи являются оправданием как оккупации Эстонии, так и геноцида в Украине. «Я советую своему клиенту подать кассационную жалобу в Государственный суд, и считаю, что у дела есть неплохие перспективы для пересмотра», - заключил он.