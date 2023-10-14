Израильский журналист , чудом переживший нападение ХАМАСа, рассказал Postimees о том, о чем он думал во время массовых убийств, устроенных террористами, ворвавшимися в ближайший к сектору Газа кибуц Нахаль Оз, как он и его семья ждали помощи в темной комнате безопасности в течение десяти часов, и кто их наконец спас.

Для того, чтобы рассказать нам эту историю, Амир Тибон (35 лет), живущий на юге Израиля недалеко от границы с сектором Газа, отказался от телеинтервью престижной американской медиакомпании. То, почему он выбрал именно Postimees, он обосновал желанием поделиться своим опытом как раз с эстонцами, ведь у нас, как и у Израиля, есть сосед, поведение и действия которого заставляют нас быть осторожными. «Важно рассказать об этом жителям Эстонии, чтобы вы могли сделать выводы о том, какой опасностью может грозить вам Россия, и быть готовыми», – сказал он.