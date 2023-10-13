Известный оператор продолжает терять эстонские мобильные номера

Об этом BNS сообщила пресс-служба Департамента защиты потребителей и технадзора, отметив, что больше всего набрала номеров телекоммуникационная компания Telia - 417. Оператор Elisa получила 80 номеров.

В сентябре в мобильных сетях в Эстонии было перенесено в общей сложности 6795 мобильных номера и 870 номеров стационарной связи, были отклонены 6252 заявки на перенос номеров мобильных телефонов и 85 заявок на перенос номеров стационарных телефонов.

За девять месяцев этого года среди крупнейших операторов связи больше всего номеров потеряла Tele2 — 4622, а Elisa прибавила больше всего номеров — 2985. Telia с начала года приобрела 2306 номеров.

В прошлом году Tele2 потеряла больше всего мобильных номеров: 5 707 номеров покинули ее сеть. Elisa получила наибольшее количество номеров: в ее сеть было добавлено 6217 мобильных номеров, а в 2022 году сеть Telia покинули 524 номера.

Количество перенесенных номеров отражает переход реальных номеров стационарных и мобильных телефонов от одного оператора к другому. Количество переместившихся номеров не имеет прямой зависимости от общего количества абонентов, присоединившихся или вышедших из компании связи, поскольку у одного абонента может быть несколько номеров, но при этом один абонентский договор.