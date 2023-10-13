Десять стран договорились об охране инфраструктуры в Балтийском море

. На встрече была выражена поддержка Эстонии и Финляндии в связи с ситуацией с газопроводом Balticconnector и повреждением эстонско-финского кабеля связи.

«Страны-участницы ДЭФ, включая рамочную страну коалиции Великобританию, придают большое значение защите критически важной морской инфраструктуры», - заявила премьер-министр Кай Каллас. «На встрече была подтверждена готовность оказать помощь в повышении безопасности морской инфраструктуры. Конкретные меры будут более детально обсуждаться министрами обороны. Финские и эстонские следственные органы сделают все возможное, чтобы как можно быстрее выяснить, как произошел ущерб», - подчеркнула она.

Кроме того, на встрече обсуждалось продолжение поддержки Украины в борьбе с российской агрессией, в дискуссии по видеосвязи принял участие и президент Украины Владимир Зеленский.

Каллас подчеркнула, что война на истощение не может быть выиграна в одночасье, но при поддержке свободного мира украинцы смогут победить Россию.

«Глобальные вызовы, военные конфликты и внутригосударственные проблемы могут затруднить сохранение концентрации на том, чтобы помочь Украине победить. Но если наше внимание рассеется, то могут последовать события, гораздо более опасные и дорогостоящие не только для Эстонии, но и для всего Северо-Балтийского региона и шире — для всего трансатлантического сообщества», - подчеркнула премьер-министр Эстонии.