Десять стран договорились об охране инфраструктуры в Балтийском море

На состоявшейся в пятницу в Швеции встрече лидеров десяти стран, входящих в Объединенный экспедиционный корпус (ОЭК) была достигнута договоренность о готовности в случае необходимости развернуть меры ОЭК для защиты критически важной морской инфраструктуры в Балтийском море.
. На встрече была выражена поддержка Эстонии и Финляндии в связи с ситуацией с газопроводом Balticconnector и повреждением эстонско-финского кабеля связи.
«Страны-участницы ДЭФ, включая рамочную страну коалиции Великобританию, придают большое значение защите критически важной морской инфраструктуры», - заявила премьер-министр Кай Каллас. «На встрече была подтверждена готовность оказать помощь в повышении безопасности морской инфраструктуры. Конкретные меры будут более детально обсуждаться министрами обороны. Финские и эстонские следственные органы сделают все возможное, чтобы как можно быстрее выяснить, как произошел ущерб», - подчеркнула она.
Кроме того, на встрече обсуждалось продолжение поддержки Украины в борьбе с российской агрессией, в дискуссии по видеосвязи принял участие и президент Украины Владимир Зеленский.
Каллас подчеркнула, что война на истощение не может быть выиграна в одночасье, но при поддержке свободного мира украинцы смогут победить Россию.
«Глобальные вызовы, военные конфликты и внутригосударственные проблемы могут затруднить сохранение концентрации на том, чтобы помочь Украине победить. Но если наше внимание рассеется, то могут последовать события, гораздо более опасные и дорогостоящие не только для Эстонии, но и для всего Северо-Балтийского региона и шире — для всего трансатлантического сообщества», - подчеркнула премьер-министр Эстонии.
Каллас отметила, что европейским странам необходимо повышать свою обороноспособность и делать для этого реальные инвестиции. «Именно конкретные заказы, а не обещания, способствуют росту оборонного производства. У стран ОЭК есть возможность подать пример. В следующем году расходы Эстонии на оборону вырастут до 3,2% ВВП, и я призываю всех союзников увеличить инвестиции в оборону. Это нелегко, но необходимо», - заявила Каллас.
В совместном заявлении, принятом на встрече в Швеции, лидеры десяти стран подчеркивают свою поддержку Украины до победы и мирного плана президента Зеленского. Они также выразили готовность активизировать борьбу с гибридными угрозами. Лидеры осудили нападение ХАМАС на Израиль и подчеркнули, что Израиль имеет полное право защищать себя и свой народ в соответствии с международным правом.
Объединенный экспедиционный корпус - это формат оборонного сотрудничества под руководством Великобритании, в который также входят Эстония, Дания, Финляндия, Латвия, Литва, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Норвегия, Швеция.
Объединенный экспедиционный корпус играет важную роль в сдерживании и обороне региона Балтийского моря. В кризисной ситуации основная роль ОЭК заключается в быстром реагировании на море, на суше и в воздухе в Балтийском море, на Крайнем Севере и в Северной Европе.
На встрече в Швеции была отмечена работа ОЭК по разработке военных вариантов быстрого реагирования на военные угрозы и сдерживания враждебных действий, включая защиту критически важной инфраструктуры.