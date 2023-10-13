«Папа, меня ранили. Помоги»: сообщение отцу помогло 22-летней Нете выжить в резне на юге Израиля

Шимон Портал – полицейский, и к тому моменту, как от Неты пришло первое смс-сообщение, он уже вел бой с боевиками в соседнем городе Сдерот.

«Они уже близко», - успела написать ему Нета, прежде чем боевики вошли в дом.

«Запрись и, пожалуйста, отвечай мне», - ответил отец.

Первое сообщение Неты отцу Фото: BBC

Но убийства в кибуце к тому моменту уже начались.

Мы встретились с Нетой в одной из больниц Тель-Авива. Врачи извлекли пять пуль из ее левой ноги и одну из правой.

Ее трясет, когда она рассказывает о событиях того дня и о том, как периодически теряла сознание, когда боевики открыли первую стрельбу в кибуце.

Они ворвались в мамад (специальное укрепленное помещение для жильцов квартиры, дома или многоквартирного здания, в основном призванное защищать от ракетных обстрелов - ред.) и открыли огонь, вспоминает Нета.

«Они стреляли в людей. Они стреляли в детей. Люди кричали: "пожалуйста, нет, не надо". Я пыталась не отключаться от реальности, потому что не хотела умирать», - рассказывает девушка. Все это она наблюдала со стороны.

Рядом с ней на больничной кровати сидит ее молодой человек Сантьяго (Санти) и с трудом сдерживает слезы.

Шимон Портал Фото: BBC

Пара провела в кибуце Кфар-Аза четыре месяца. По их словам, это самое красивое место на земле.