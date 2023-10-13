Эстония получила со штрафа Danske меньше, чем просила

По словам госпрокурора Марии Энтсик, Эстония изначально просила у США большую часть денег штрафа Danske bank, чем выделенные 50 миллионов долларов, но это тоже беспрецедентно большая сумма, пишет ERR.
«С декабря прошлого года наша прокуратура начала переговоры с нашими американскими коллегами о том, может ли Эстония получить часть штрафных денег», - сказала Энтсик.
Госпрокурор подтвердила, что первоначально запрошенная сумма составляла более 50 миллионов, но она не считает вежливым публично её разглашать. «У американцев есть такой регламент, который позволяет конфискованные ими преступные доходы распределять между теми странами, которые оказали существенную помощь их разбирательствам», - пояснила она.
«Те 50 миллионов, которые были выделены Эстонии, на самом деле беспрецедентно большая сумма. Обычно, американцы выделяли другим странам около миллиона», - отметила Энтсик.