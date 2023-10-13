Эстония получила со штрафа Danske меньше, чем просила

«С декабря прошлого года наша прокуратура начала переговоры с нашими американскими коллегами о том, может ли Эстония получить часть штрафных денег», - сказала Энтсик.

Госпрокурор подтвердила, что первоначально запрошенная сумма составляла более 50 миллионов, но она не считает вежливым публично её разглашать. «У американцев есть такой регламент, который позволяет конфискованные ими преступные доходы распределять между теми странами, которые оказали существенную помощь их разбирательствам», - пояснила она.