Фото ⟩ Мужчина с ножом напал на человека: жертва получила тяжелое ранение

Полиция отреагировала на вызов усиленным составом. По словам одного из местных жителей, на месте происшествия находились как минимум пять полицейских машин, кого-то искали с собаками. Потом он увидел, как человека увозят на машине скорой помощи.

В десять часов вечера в окнах домов на улице Куммели горел свет, но на улице было совсем тихо. У одного из домов были два патруля, полицейские осматривали место происшествия.

Полиция на месте происшествия. Фото: Lauri Habakuk

«Полиция работает, ведется расследование», - ответил на вопрос журналиста полицейский. «Если хотите что-то узнать, обращайтесь в прокуратуру, больше ничего не комментирую», - сказал он на дополнительные вопросы.

Детали произошедшего раскрыли в пресс-службе полиции.

По словам оперативного руководителя Ляэнеской префектуры Риво Сааре, около десяти часов вечера в том же районе полиция задержала 53-летнего подозреваемого. Он был доставлен в отделение полиции.