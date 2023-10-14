Фото ⟩ Мужчина с ножом напал на человека: жертва получила тяжелое ранение

В пятницу, 13 октября, вскоре после восьми часов вечера, в полицию поступило сообщение, что в волости Тори в деревне Таммисте в жилом районе ножевое ранение получил 37-летний мужчина получил. Он был серьезно ранен и был доставлен в больницу.
Полиция отреагировала на вызов усиленным составом. По словам одного из местных жителей, на месте происшествия находились как минимум пять полицейских машин, кого-то искали с собаками. Потом он увидел, как человека увозят на машине скорой помощи.
В десять часов вечера в окнах домов на улице Куммели горел свет, но на улице было совсем тихо. У одного из домов были два патруля, полицейские осматривали место происшествия.
«Полиция работает, ведется расследование», - ответил на вопрос журналиста полицейский. «Если хотите что-то узнать, обращайтесь в прокуратуру, больше ничего не комментирую», - сказал он на дополнительные вопросы.
Детали произошедшего раскрыли в пресс-службе полиции.
По словам оперативного руководителя Ляэнеской префектуры Риво Сааре, около десяти часов вечера в том же районе полиция задержала 53-летнего подозреваемого. Он был доставлен в отделение полиции.
«По предварительной информации, мужчины были знакомы. Точные обстоятельства происшествия будут установлены в ходе уголовного производства», - сказал Сааре.