Сб, 14.10.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Фото ⟩ Мужчина с ножом напал на человека: жертва получила тяжелое ранение

Эно-Геррит Линк Лаури Хабакук
,
Facebook
Comments
Полиция работает на месте происшествия в волости Тори. Нападение произошло в жилой зоне.
Полиция работает на месте происшествия в волости Тори. Нападение произошло в жилой зоне. Фото: Erakogu

В пятницу, 13 октября, вскоре после восьми часов вечера, в полицию поступило сообщение, что в волости Тори в деревне Таммисте в жилом районе ножевое ранение получил 37-летний мужчина получил. Он был серьезно ранен и был доставлен в больницу.

Полиция отреагировала на вызов усиленным составом. По словам одного из местных жителей, на месте происшествия находились как минимум пять полицейских машин, кого-то искали с собаками. Потом он увидел, как человека увозят на машине скорой помощи.

В десять часов вечера в окнах домов на улице Куммели горел свет, но на улице было совсем тихо. У одного из домов были два патруля, полицейские осматривали место происшествия.

Полиция на месте происшествия. 
Полиция на месте происшествия. Фото: Lauri Habakuk

«Полиция работает, ведется расследование», - ответил на вопрос журналиста полицейский. «Если хотите что-то узнать, обращайтесь в прокуратуру, больше ничего не комментирую», - сказал он на дополнительные вопросы.

Детали произошедшего раскрыли в пресс-службе полиции.

По словам оперативного руководителя Ляэнеской префектуры Риво Сааре, около десяти часов вечера в том же районе полиция задержала 53-летнего подозреваемого. Он был доставлен в отделение полиции.

«По предварительной информации, мужчины были знакомы. Точные обстоятельства происшествия будут установлены в ходе уголовного производства», - сказал Сааре.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх