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«По ночам оно шептало ему адские вещи». Мужчина с еще одним лицом на затылке

TVNET rus.tvnet.lv
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Эдвард Модрейк
Эдвард Модрейк Фото: Ekrānuzņēmums no "Youtube" video

Эдвард Мордейк - известный и как Эдвард Мордрейк - живший в XIX веке англичанин, родившийся с еще одним лицом на затылке, которое могло шептать, смеяться и плакать. По ночам это лицо шептало Мордейку вещи, «которые можно бы было говорить только в аду», поэтому свою мучительную жизнь Мордейк закончил самоубийством. По крайней мере так гласит легенда, пишет Rus.TVNET.

8 декабря 1895 года газета Boston Sunday Post опубликовала статью под названием The Wonders of Modern Science, в которую были включены сообщения общества Royal Scientific Society о различных чудаках. Список чудаков якобы создали британские ученые, и в него были включены русалочка, ужасный человек-краб и печально известный Эдвард Мордейк - человек с двумя лицами.

Несмотря на то, что Мордейк был описан как в этой газете, так и в энциклопедии Anomalies and Curiosities of Medicine 1896 года, других доказательств, которые могли бы подтвердить его существование, все-таки нет, поэтому, вероятно, этот человек и его необычное состояние были выдуманными. Впрочем, существуют и чудесные люди, которые так не считают. Как бы то ни было - история об Эдварде Мордейке.

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