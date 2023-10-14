«По ночам оно шептало ему адские вещи». Мужчина с еще одним лицом на затылке

8 декабря 1895 года газета Boston Sunday Post опубликовала статью под названием The Wonders of Modern Science, в которую были включены сообщения общества Royal Scientific Society о различных чудаках. Список чудаков якобы создали британские ученые, и в него были включены русалочка, ужасный человек-краб и печально известный Эдвард Мордейк - человек с двумя лицами.

Несмотря на то, что Мордейк был описан как в этой газете, так и в энциклопедии Anomalies and Curiosities of Medicine 1896 года, других доказательств, которые могли бы подтвердить его существование, все-таки нет, поэтому, вероятно, этот человек и его необычное состояние были выдуманными. Впрочем, существуют и чудесные люди, которые так не считают. Как бы то ни было - история об Эдварде Мордейке.