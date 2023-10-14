«Россия пытается установить контроль над регионом»: Зеленский предупредил страны Балтии

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вчера из Одессы обратился к участникам встречи Объединенных экспедиционных сил - это формат регионального сотрудничества на севере Европы с участием Соединенного Королевства, Швеции, Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов и Норвегии, передает информагентство «Униан».

«Встреча состоялась на шведском острове Готланд, и это весомый сигнал, очень символическое место для разговора лидеров о безопасности Европы и долговременной надежной защите наших стран, наших людей. Если взглянуть на карту, то можно сразу понять, почему российские государственные пропагандисты призвали захватить этот остров. Готланд - это контроль над всем регионом. И этот регион Россия тоже пытается дестабилизировать», - подчеркнул Зеленский.

«Когда я обращался в шведский парламент в 2022-м году, в начале полномасштабной войны, я говорил именно об этом - насколько важно быть сильными всем в Европе, во всех частях континента, в каждой такой стратегической точке, как Готланд, от которой зависит общая безопасность. И, кстати, я благодарен за сегодняшнее (13 октября - прим.ред.) итоговое заявление встречи лидеров Объединенных экспедиционных сил. Сильное заявление. Поддержка Украины», - добавил глава государства.

В частности, в заявлении говорилось о поддержке пути Украины в НАТО и о четком осуждении российской агрессии, а также о готовности помогать Украине должным образом до победы в войне.