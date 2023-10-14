Что происходит с ценами в IKEA ?

Продажи крупнейшего в мире мебельного бренда к августу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 6,6 процента до 47,6 миллиарда евро, сообщила Ingka Group. Увеличение связано с ростом цен на продукцию, так как объемы продаж упали.

Компания начала повышать цены во время пандемии коронавируса, поскольку возросшие затраты на сырье и транспортировку не оставили ей другого выбора. Повышение цен противоречило философии компании, заключающейся в последовательном снижении цен на продукцию.