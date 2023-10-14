Маклер: к счастью, туризм в сфере недвижимости приказал долго жить

На протяжении многих лет эти люди развлекались тем, что знакомились с различными выставленными на продажу объектами недвижимости, совершенно не планируя их приобретать.

«За последний год количество таких "туристов" неуклонно сокращалось, и к настоящему времени их почти не осталось. Порой сосед заглянет к соседу, чтобы посмотреть на его квартиру. Таких ситуаций, когда объект посещают 20 человек, из которых лишь двое или трое можно назвать реально заинтересованными в покупке, более не возникает», – заметил Раттасепп.

«С одной стороны, можно подумать, что жизнь маклеров и собственников недвижимости стала значительно легче, однако в действительности весь процесс продажи существенно изменился. В нынешней фазе рынка каждый второй или третий интересующийся уже является покупателем, поскольку "туристы" деликатно воздерживаются от осмотра недвижимости, которая им не по карману», - объяснил он.

Однако предложений много, а спрос довольно низкий, поэтому для привлечения тех немногочисленных потенциальных покупателей приходится, в свою очередь, проделывать значительно больший объем работы – начиная с создания привлекающих внимание фотографий и презентаций объектов и заканчивая более широким выбором каналов маркетинга.