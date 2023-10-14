Упавшее дерево спровоцировало тяжелое ДТП

В пятницу, 13 октября, незадолго до семи часов вечера, под деревней Палупера в Тартумаа произошло тяжелое ДТП, в котором серьезно пострадал 30-летний гражданин Украины.
Молодые люди, которые катались на квадроцикле по гравийной дороге между полями, двигались по прямой дороге, но водитель не заметил дерево, видимо упавшее на дорогу во время шторма, и наехал на него. Затем квадроцикл вылетел с дороги в поле и перевернулся.
30-летний мужчина, управлявший квадроциклом, получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. Двое находившихся с ним несовершеннолетних, мальчик и девочка, не пострадали. Речь идет о гражданах Украины.
Приехавшая на место команда спасателей Отепя убрала с дороги упавшее дерево.