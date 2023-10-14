Упавшее дерево спровоцировало тяжелое ДТП

Молодые люди, которые катались на квадроцикле по гравийной дороге между полями, двигались по прямой дороге, но водитель не заметил дерево, видимо упавшее на дорогу во время шторма, и наехал на него. Затем квадроцикл вылетел с дороги в поле и перевернулся.