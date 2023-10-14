Яанус Пурга, проживший в Ида-Вирумаа 27 лет и развивавший в составе руководства концерна VKG промышленность уезда, сам проявил большой интерес к тому, чтобы стать специальным представителем правительства.
ЛИЦО НЕДЕЛИ ⟩ Представитель правительства в Ида-Вирумаа Яанус Пурга: человек в привычном месте, но в непривычной роли
Выбор пал в его пользу, но после получения должности, само учреждение которой вызвало много споров, Пурга пока отказывается от интервью. Он заявляет, что будучи предпринимателем, привык сначала что-то сделать, а уже потом рассказывать о своей работе. Вероятно, ему еще не ясно, чего на самом деле от него ждут и каким будет набор имеющихся в его распоряжении инструментов.
Спецпредставителю не положена своя команда, поэтому ему приходится рассчитывать только на себя. Но, без сомнения, Пурга предстоит стать достаточно важным членом команды министра регионального развития, потому что вся деятельность правительства во многом будет оцениваться и по Ида-Вирумаа. Однако Пурга может стать тем человеком, кто, будучи активистом неправительственной организации Rohetiiger, поможет уезду прирасти более дружелюбным к природе и людям имиджем. Для этого у него есть достаточный и жизненный, и профессиональный опыт.