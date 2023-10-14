ЛИЦО НЕДЕЛИ ⟩ Представитель правительства в Ида-Вирумаа Яанус Пурга: человек в привычном месте, но в непривычной роли

Выбор пал в его пользу, но после получения должности, само учреждение которой вызвало много споров, Пурга пока отказывается от интервью. Он заявляет, что будучи предпринимателем, привык сначала что-то сделать, а уже потом рассказывать о своей работе. Вероятно, ему еще не ясно, чего на самом деле от него ждут и каким будет набор имеющихся в его распоряжении инструментов.