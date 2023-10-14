Чем новее, больше, дороже и мощнее автомобиль, фургон или мотоцикл, тем больше за него придется заплатить.

Если вы бедны, у вас нет машины или у вас есть видавший виды автохлам, налога нет или он очень мал. Настолько мал, что не особо заметен по сравнению с повышением налога с оборота или акциза на топливо. Да, каждое повышение налогов забирает деньги из карманов людей в государственную казну, но когда дело доходит до автоналога, у богатых есть повод плакать, а у бедных - основание повозмущаться.

Если у кого-то возник вопрос, что если у человека машины вовсе нет, как его коснется автоналог? Ответ прост: цены на услуги вырастут на величину налоговых расходов такси и фургонов. Все это также будут оплачивать те люди, у которых нет водительских прав и никогда не было автомобиля. По данным Министерства финансов, влияние на инфляцию составит от 0,5 до 1 процента, а это означает, что равнозначно вырастет и средний уровень цен по стране.