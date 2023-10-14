ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ России очень выгодно, чтобы ее считали виновницей повреждения эстонско-финского газопровода

Со ссылкой на источник в СБУ вчера в украинских СМИ появилась информация о том, что недавно разработанный украинский морской беспилотник был использован вчера СБУ совместно с украинской армией, в результате чего был успешно атаковал корвет «Буян» российского флота в Черном море. Можно с уверенностью сказать, что судно было сильно повреждено, но неизвестно, затонуло ли оно.

Это корабль, который также имеет на вооружении и крылатые ракеты. Кроме того, появились сообщения, что два дня назад российский патурльный корабль был успешно атакован подобным беспилотником под Севастополем. До сих пор считалось, что этот корабль получил повреждения, подорвавшись на мине. Эффективность российского Черноморского флота снижена в еще более существенной степени.

На фронтах продолжались попытки россиской стороны развернуть более широкое наступление, но они не принесли результата.

Попытки российских атак в направлении Сватово и Северодонецка были безрезультатными. Однако резерв для продолжения этих атак у России еще должен сохраняться.

В районе Бахмута инициатива находится в руках украинских сил. Южнее города они продолжают шаг за шагом оттеснять противника на восток.