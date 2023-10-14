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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ России очень выгодно, чтобы ее считали виновницей повреждения эстонско-финского газопровода

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Madis Veltman
  • Израиль оказывает давление на жителей Газы, чтобы они уехали на юг
  • Российское наступление в Украине не дало серьезных результатов
  • По словам Путина, газопровод между Эстонией и Финляндией разрушился из-за аварии или землетрясения

Израиль готовит международное сообщество к наземному вторжению в сектор Газа, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

В Иордании группа демонстрантов попыталась проникнуть на Западный берег, но иорданская полиция преградила им путь и разогнала собравшихся. На митинге «Хезболлы» в ливанской столице Бейруте заместитель лидера движения заявил, что «Хезболла» готова атаковать Израиль и сделает это, когда придет время. Безусловно, их оценки подходящего для атаки срока существенно отличаются от оценок ХАМАС.

Из Газы было произведено несколько ракетных обстрелов, но Израиль смог их подавить. Израиль оказывает давление на население сектора Газа, чтобы оно уехало в южную часть сектора, что, конечно, нереально. Скорее, это мера психологического воздействия с целью подготовить международное сообщество ко вторжению израильских сухопутных войск. Реакция, безусловно, будет очень критичной. Российский президент также лично стал резко критиковать планы Израиля по проведению наземной операции и сравнил их с тем, что делала нацистская Германия во время Второй мировой войны. Можно констатировать, что и российское направление политики израильского премьер-министра в последние годы также провалилось.

Госсекретарь США, судя по всему, своей скоростной дипломатией пытается создать некую контролируемую среду для дальнейшей деятельности против ХАМАС на Ближнем Востоке. Возможно, американцам удалось убедить Израиль отложить наземную атаку. Однако какая-то израильская операция в Газе уже совершенно точно происходит. Она может дать результаты, если Израиль очень точно будет знать, каким должен быть результат этой операции и в военном, и в политическом плане. В отношении ХАМАС ясно, что это движение в данный момент не заинтересовано в каких-либо реальных соглашениях и в любом случае продолжит атаковать Израиль.

Со ссылкой на источник в СБУ вчера в украинских СМИ появилась информация о том, что недавно разработанный украинский морской беспилотник был использован вчера СБУ совместно с украинской армией, в результате чего был успешно атаковал корвет «Буян» российского флота в Черном море. Можно с уверенностью сказать, что судно было сильно повреждено, но неизвестно, затонуло ли оно.

Это корабль, который также имеет на вооружении и крылатые ракеты. Кроме того, появились сообщения, что два дня назад российский патурльный корабль был успешно атакован подобным беспилотником под Севастополем. До сих пор считалось, что этот корабль получил повреждения, подорвавшись на мине. Эффективность российского Черноморского флота снижена в еще более существенной степени.

На фронтах продолжались попытки россиской стороны развернуть более широкое наступление, но они не принесли результата.

Попытки российских атак в направлении Сватово и Северодонецка были безрезультатными. Однако резерв для продолжения этих атак у России еще должен сохраняться.

В районе Бахмута инициатива находится в руках украинских сил. Южнее города они продолжают шаг за шагом оттеснять противника на восток.

В окрестностях Донецка продолжались российские обстрелы как в Авдеевке, так и в Марьинке. Активность атак несколько снижается, а бронетехники у российской стороны становится меньше из-за очень больших потерь. Россия также использует многочисленные зажигательные бомбы для нападения на Авдеевку. При этом Россия пока не смогла существенно продвинуться на обоих направлениях наступления этого участка фронта.

На Южном фронте вчера было тише обычного. Украинский спецназ вчера взорвал в Мелитополе поезд вместе с путями. В результате этого взрыва на окккупированной территории Украины сильно пострадал поезд, перевозивший топливо и боеприпасы. В течение нескольких ближайших недель снабжение российской армии на Южном фронте будет очень серьезно нарушено.

Вчера премьер-министр Нидерландов находился в Украине и посетил Одессу. В ходе этого визита было обещано поставить в Украину еще один комплекс ПВО Patriot. Порт Одессы, равно как и другие порты в этом районе, и сейчас, и, вероятно, на всю предстоящую зиму окажутся одними из основных целей российских авиаударов. Согласно разъяснениям президента Украины, новые зенитно-ракетные комплексы будут получены Украиной к зимнему периоду. Хорошо бы, если бы хоть к этому сроку они поспели на место.

Президент России, отвечая вчера на вопрос на пресс-конференции, заявил, что Россия никак не связана с повреждением газопровода между Эстонией и Финляндией, и выразил мнение, что это либо технологический сбой, либо землетрясение. Упоминание о землетрясении указывает на то, что российскому лидеру известно сообщение норвежских сейсмологов про фиксирование признаков возможного взрыва в этом районе в тот же период времени, когда мог произойти разрыв трубы. Выступление российского президента показало, что он ознакомился и с другими подробностями ситуации с газопроводом. Он не отвечал по бумажке, поэтому можно не сомневаться, что вопрос был заранее согласован.

Пока Россия не организовала какой-либо полноценной информационной операции по теме газопровода, чтобы оказать давление на Эстонию и Финляндию или на Европу в целом. Российский президент также заявил, что на Западе Россию обвиняют во взрыве этого газопровода с целью прикрыть собственную атаку на газопровод «Северный поток».

До сих пор не было представлено никаких убедительных доказательств того, что конкретно стало причиной нанесения ущерба подводной инфраструктуре, а виновных еще предстоит выяснить. Ответ российского президента на пресс-конференции можно интерпретировать и как подтверждение, и как опровержение причастности России. Россию, конечно, очень устроит, если в мире будут считать, что она стоит за этой операцией, но пока четких доказательств в пользу этого предположения представить невозможно.

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