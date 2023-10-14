Главный провал разведки Израиля. Как это было 50 лет назад на войне Судного дня

Эйфория и высокомерие

Журналист и историк израильских спецслужб Ронен Бергман в своей книге «Восстань и убей первым» пишет о том, что в начале 1970-х в настроениях представителей властей страны преобладали эйфория и высокомерие.

После победы в шестидневной войне 1967 года Израиль был уверен, что ни одна арабская страна региона просто не сможет на него напасть. Правительство во главе с легендарной Голдой Меир не сомневалось в силе своих армии и спецслужб. Охотившийся за нацистами и палестинскими радикалами «Моссад» именно в те годы приобретал репутацию одной из самых сильных спецслужб мира.

В работе «Моссада» тех лет были и провалы. Самый ужасный из них произошел в 1972 году, когда разведка, пишет Бергман, получала сообщения о том, что против группы израильтян в одной из стран Западной Европы готовится громкий теракт, но проигнорировала их в потоке информации о возможных других атаках. На Олимпиаде в Мюнхене погибли 11 членов сборной команды Израиля и полицейский из ФРГ.

Но уже в апреле 1973 года израильские спецслужбы ответили на тот теракт операцией «Весна молодости», ликвидировав в Бейруте палестинских командиров, причастных к той атаке и к другим.

Командир того рейда, а позже премьер-министр Израиля Эхуд Барак сказал, что высокомерие тех дней имело «катастрофические последствия для всей страны».