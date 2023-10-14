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Проверка чеков: член Рийгикогу ходил в спа за счет налогоплательщиков

rus.postimees.ee
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Сауна в спа. Фото иллюстративное.
Сауна в спа. Фото иллюстративное. Фото: Urmas Luik / Parnu Postimees

Выплата компенсаций членам Рийгикогу из кармана налогоплательщиков должна прекратиться, заявили журналисты-расследователи Äripäev в радиопередаче «Luubi all».

В программе журналисты отметили, как политики используют компенсации на сомнительные вещи. Например, среди чеков можно найти и посещение спа-отелей.

Журналист Элийза Матсалу заявила в передаче, что оплата проживания во время деловых поездок понятна, но субботние посещения спа требуют дополнительных разъяснений со стороны политиков.

Подробнее читайте на портале Äripäev.

Вчера Postimees писал, что было начато уголовное расследование по факту использования топливной карты депутатом Рийгикогу Калле Грюнталем (EKRE).

На этой неделе Äripäev написал, что Грюнталь заправлял свой автомобиль бензином и дизельным топливом с разницей в пять минут. Позавчера Eesti Ekspress написала, что его топливная карта использовалась в то самое время, пока он находился в залах Рийгикогу.

Позавчера в утреннем разговоре с Postimees Грюнталь воздержался от комментариев.

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