Проверка чеков: член Рийгикогу ходил в спа за счет налогоплательщиков

В программе журналисты отметили, как политики используют компенсации на сомнительные вещи. Например, среди чеков можно найти и посещение спа-отелей.

Журналист Элийза Матсалу заявила в передаче, что оплата проживания во время деловых поездок понятна, но субботние посещения спа требуют дополнительных разъяснений со стороны политиков.

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Вчера Postimees писал, что было начато уголовное расследование по факту использования топливной карты депутатом Рийгикогу Калле Грюнталем (EKRE).

На этой неделе Äripäev написал, что Грюнталь заправлял свой автомобиль бензином и дизельным топливом с разницей в пять минут. Позавчера Eesti Ekspress написала, что его топливная карта использовалась в то самое время, пока он находился в залах Рийгикогу.