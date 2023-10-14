Психологи советуют: чего не стоит говорить людям, страдающим депрессией

По мнению психологов, одно из самых распространенных заблуждений о депрессии заключается в том, что люди думают, что депрессия - это временное состояние. Вам когда-нибудь казалось, что в жизни депрессивного человека нет ничего такого уж особенно плохого? Если да, то, скорее всего, по той причине, что депрессию часто воспринимают как плохое настроение или состояние повышенного напряжения, связанное со стрессовым периодом или с какими-то большими трудностями. Однако в действительности следует помнить, что депрессия - это клинический диагноз.

Депрессия затрагивает шесть процентов населения мира, и на нее влияют внешние факторы, такие как стресс, травмы, психическое и физическое насилие, социально-экономический статус, культурные факторы, а также другие заболевания. На самом деле происхождение депрессии биологическое: на ее формирование влияют гормоны, генетика и нейрохимические процессы и механизмы, которые невозможно изменить просто силой мысли.

Человеку, страдающему депрессией, следует предложить поддержку, но для этого следует предварительно ознакомиться с тем, чем на самом деле является депрессия. Психологи выделили пять распространенных, но вредных предложений, которые часто высказывают людям, находящимся в депрессии.

«Почему бы тебе не сделать что-нибудь, чтобы избавиться от этого состояния?»