Психологи советуют: чего не стоит говорить людям, страдающим депрессией

Людям, которые никогда лично не сталкивались с депрессией, может быть сложно понять ее природу. Человеку в депрессии часто дают советы, которые изначально могут иметь благие намерения, но на самом деле оказываются бесполезными, а то и вредными.
По мнению психологов, одно из самых распространенных заблуждений о депрессии заключается в том, что люди думают, что депрессия - это временное состояние. Вам когда-нибудь казалось, что в жизни депрессивного человека нет ничего такого уж особенно плохого? Если да, то, скорее всего, по той причине, что депрессию часто воспринимают как плохое настроение или состояние повышенного напряжения, связанное со стрессовым периодом или с какими-то большими трудностями. Однако в действительности следует помнить, что депрессия - это клинический диагноз.
Депрессия затрагивает шесть процентов населения мира, и на нее влияют внешние факторы, такие как стресс, травмы, психическое и физическое насилие, социально-экономический статус, культурные факторы, а также другие заболевания. На самом деле происхождение депрессии биологическое: на ее формирование влияют гормоны, генетика и нейрохимические процессы и механизмы, которые невозможно изменить просто силой мысли.
Человеку, страдающему депрессией, следует предложить поддержку, но для этого следует предварительно ознакомиться с тем, чем на самом деле является депрессия. Психологи выделили пять распространенных, но вредных предложений, которые часто высказывают людям, находящимся в депрессии.
«Почему бы тебе не сделать что-нибудь, чтобы избавиться от этого состояния?»
Сторонним наблюдателям пассивность и апатия, которые часто сопровождают депрессию, могут показаться непонятными, поскольку если человек не знает, в чем состоит природа депрессии, ему действительно может показаться, что у страдающего депрессией человека есть под рукой очень легкие и простые решения проблемы. Однако поскольку в действительности это не просто плохое настроение, а биохимическое явление, речь идет не только о том, чтобы взять себя в руки. Когда страдающему депрессией человеку говорят такое, он может почувствовать себя бестолковым, виноватым в своей болезни, и это лишь усилит влияние на него негативных моделей мышления.
«Почему ты не можешь просто быть счастливым?»
Депрессия заставляет мозг рефлекторно концентрироваться на негативных вещах и мыслях. Это одна из основных проблем, решаемых при посещении психотерпаевта, и ее преодоление может занять очень много времени. Поскольку негативные мысли являются автоматическими, а не преднамеренными, неразумно внушать человеку, находящемуся в депрессии, что ему просто нужно быть счастливым. С таким же успехом вы могли бы сказать человеку, который простудился, что его проблема связана только с его мышлением.
«Держитесь подальше от лекарств и психологов»
Проблемы психического здоровья довольно сильно стигматизированы в обществе, и порой людям может быть трудно обратиться за помощью. Важно, чтобы нуждающиеся в помощи люди осмеливались обратиться к психологу без стыда, но когда в обществе распространяются страшилки о терапии и антидепрессантах, многие люди могут остаться без помощи.
У антидепрессантов есть побочные эффекты, как и у большинства лекарств, но мы не должны забывать, что они могут спасать жизни. Больному раком нельзя советовать отказаться от спасительной химиотерапии из-за страха перед побочными эффектами, и точно так же человеку, страдающему депрессией, не следует пугаться возможных лекарств, потому что 20 процентов людей с депрессией, которые не получают никакого лечения, кончают жизнь самоубийством.
Это не означает, что антидепрессанты всегда работают или лечат депрессию. Они снимают симптомы депрессии, тем самым улучшая самочувствие человека и увеличивая вероятность того, что болезнь удастся по-настоящему преодолеть с помощью терапии и правильного образа жизни. Лечение депрессии очень индивидуально, а это означает, что не существует единой формы, подходящей для всех, и поэтому важно преодолеть стигматизацию и предрассудки, связанные с лечением и терапией.
Образ жизни человека также важен. По мнению исследователей, регулярные занятия спортом и здоровое питание являются эффективным способом значительно ослабить симптомы депрессии.
«Твоя ситуация не так уж и плоха»
Люди, живущие в зонах боевых действий, или люди, у которых голодают дети, вероятно, переживают ужасы, которые средний человек не может себе и представить, но предположение, что человек, находящийся в состоянии стресса или депрессии, может утешаться тем фактом, что у других людей дела обстоят еще хуже, является ложным.
Этот подход предполагает, что страдания других людей оказывают на человека утешающее воздействие, но на самом деле для депрессивного человека рассказы о зонах боевых действий означают то, что его и так негативный взгляд на мир станет еще негативнее. Также речь идет о попытках расставить приоритеты в чувствах людей, которые всегда глубоко индивидуальны, и на самом деле никому не будет лучше, если ему скажут, что его переживания глупы или не имеют под собой достаточных оснований.
«Тебе не следует быть таким негативным»
Плохое настроение депрессивного человека, угрюмое выражение лица и упадок сил часто вызывают дискомфорт и скуку у окружающих его людей. Изгонять депрессивного человека из компании или держать его подальше от себя однозначно не стоит, ведь социальная изоляция плохо влияет как на психическое, так и на физическое здоровье. Если вы скажете человеку, находящемуся в депрессии, чтобы он стал менее негативным, у него может возникнуть ощущение, что он не нравится людям или что ему не слишком рады в обществе.