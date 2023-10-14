Криштиану Роналду все-таки не грозит быть выпоротым в Иране

Российская газета «Спорт-Экспресс» сообщила несколько дней назад, что иранские СМИ наводнили громкие заголовки, сообщающие о том, что Криштиану Роналду будет запрещен въезд в Иран. Если же он нарушит этот запрет, то в следующий раз, когда он ступит на иранскую землю, его будет ждать телесное наказание - 99 ударов плетью.