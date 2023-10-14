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Криштиану Роналду все-таки не грозит быть выпоротым в Иране

Кристофер Крутто
, репортер
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Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду. Фото: ABDULLAH MAHDI/AFP

В отношении футбольной суперзвезды Криштиану Роналду стала распространяться новость, согласно которой в случае приезда португальского футболиста в Иран к нему может быть применено наказание в виде 99 ударов плетью. К настоящему моменту эту новость опровергли.

Российская газета «Спорт-Экспресс» сообщила несколько дней назад, что иранские СМИ наводнили громкие заголовки, сообщающие о том, что Криштиану Роналду будет запрещен въезд в Иран. Если же он нарушит этот запрет, то в следующий раз, когда он ступит на иранскую землю, его будет ждать телесное наказание - 99 ударов плетью.

Проблема возникла, когда саудовский клуб «Ан-Наср», за который играет Роналду, посетил Тегеран для проведения матча азиатской Лиги чемпионов. В ходе этого визита с Роналду встретились его поклонники, в том числе художница Фатима. Роналду поцеловал женщину с особыми потребностями в голову, что означало нарушение иранского закона, запрещающего любой физический контакт с женщинами в общественных местах.

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