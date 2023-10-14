Президент Армении подписал закон о ратификации Римского статута МУС, выдавшего ордер на арест Путина

Армения подписала Римский статут в 1998 году, но процесс ратификации прервался в 2004 году. Против ратификации Арменией документа активно выступала Россия, в том числе потому, что МУС в марте 2023 года выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Его подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Парламент Армении ратифицировал Римский статут о Международном уголовном суде еще 3 октября. В числе прочего документ предполагает арест подозреваемых по ордерам, которые выдает этот суд. Именно одним из таких подозреваемых и является президент России Владимир Путин.

Теперь во время гипотетического визита в Армению как Владимир Путин, так и российский детский омбудсмен Мария Львова-Белова могут быть задержаны в связи с выданным МУС ордером на их арест.