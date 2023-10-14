На площади маршала Юзефа Пилсудского в Варшаве проходит операция силовиков. Мужчина забрался на памятник жертвам Смоленской трагедии. У него может быть бомба, сообщает польская газета Wiadomości.
Угрожает себя взорвать: мужчина в Варшаве залез на памятник жертвам Смоленской трагедии
«Между ног у него есть предмет, напоминающий взрывное устройство, в руке – зажигалка», - сказал свидетель события в беседе с WP.
Na miejscu są już policyjni kontrterroryści. pic.twitter.com/gIl08JoYr4— Szymon Jadczak (@SzJadczak) October 14, 2023
Сообщается, что после 10 часов мужчина поднялся по ступенькам на памятник жертвам Смоленской трагедии и встал на его вершине. Прибывшие на место сотрудники контртеррористической полиции базируются в отеле Sofitel, расположенном в 300 метрах от памятника.
Главный выход из отеля оцеплен полицейскими. Полиция призывает не приближаться к площади Пилсудского.
«В настоящее время из соображений безопасности площадь Пилсудского и прилегающая территория закрыты для движения транспорта. На месте работают сотрудники полиции», - говорится в Twitter полиции Польши.
Журналист BBC Сара Рейнсфорд сообщает в X, что гостям отеля, расположенного на площади Пилсудского, не разрешается покидать здание. «Сотрудники BBC предупредили, что этот человек потенциально может быть очень опасным», — говорится в ее сообщении.