Угрожает себя взорвать: мужчина в Варшаве залез на памятник жертвам Смоленской трагедии

«Между ног у него есть предмет, напоминающий взрывное устройство, в руке – зажигалка», - сказал свидетель события в беседе с WP.

Na miejscu są już policyjni kontrterroryści. pic.twitter.com/gIl08JoYr4 — Szymon Jadczak (@SzJadczak) October 14, 2023

Сообщается, что после 10 часов мужчина поднялся по ступенькам на памятник жертвам Смоленской трагедии и встал на его вершине. Прибывшие на место сотрудники контртеррористической полиции базируются в отеле Sofitel, расположенном в 300 метрах от памятника.

Главный выход из отеля оцеплен полицейскими. Полиция призывает не приближаться к площади Пилсудского.

«В настоящее время из соображений безопасности площадь Пилсудского и прилегающая территория закрыты для движения транспорта. На месте работают сотрудники полиции», - говорится в Twitter полиции Польши.