Советы фармацевта: как защитить себя от риска тромбоза при далеких путешествиях

«С возрастом риск заболеваний, поражающих сердце и кровеносные сосуды, может увеличиться даже у здоровых людей. Одним из самых распространенных заболеваний сосудов является их закупорка, или тромбоз. Закупорку кровеносного сосуда вызывает тромб, находящийся внутри кровеносного сосуда».

Одним из наиболее распространенных типов венозных тромбозов является тромбоз глубоких вен, при котором тромб образуется в венах, находящихся между мышцами и костями. В этом случае затрудняется приток крови к сердцу и происходит набухание вен. «Результат - опухшая и болезненная конечность», - объясняет фармацевт принцип образования тромбов.

Профилактика сводит риск образования тромбов к минимуму.

Венозный тромбоз, безусловно, является проблемой не только для путешествующих самолетом людей, но и угрозой для любого человека, кто предпринял дальнее путешествие. Длительное сидение в неподвижной позе сопровождается замедлением притока крови к сердцу, и именно это может привести к образованию тромбов.

Симптомы тромбоза обычно возникает через 1-2 недели после путешествия, в некоторых случаях - через месяц. Особенно осторожными следует быть людям, у которых отмечен один или несколько факторов риска воозникновения тромбоза. Например, возраст старше 40 лет, избыточный вес, регулярное курение, недавнее хирургическое вмешательство, использование женщинами пероральных контрацептивов и заместительной гормональной терапии.