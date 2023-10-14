Советы фармацевта: как защитить себя от риска тромбоза при далеких путешествиях

Путешествуя на автобусе или самолете, человеку часто приходится подолгу пребывать в неподвижной позе. Если кровообращение в человеческом организме замедляется, это может повышать риск образования тромбов. Фармацевт Südameapteek Этель Яамнес объясняет причины образования тромбов и делится советами, как снизить соответствующие риски во время путешествия.
«С возрастом риск заболеваний, поражающих сердце и кровеносные сосуды, может увеличиться даже у здоровых людей. Одним из самых распространенных заболеваний сосудов является их закупорка, или тромбоз. Закупорку кровеносного сосуда вызывает тромб, находящийся внутри кровеносного сосуда».
Одним из наиболее распространенных типов венозных тромбозов является тромбоз глубоких вен, при котором тромб образуется в венах, находящихся между мышцами и костями. В этом случае затрудняется приток крови к сердцу и происходит набухание вен. «Результат - опухшая и болезненная конечность», - объясняет фармацевт принцип образования тромбов.
Профилактика сводит риск образования тромбов к минимуму.
Венозный тромбоз, безусловно, является проблемой не только для путешествующих самолетом людей, но и угрозой для любого человека, кто предпринял дальнее путешествие. Длительное сидение в неподвижной позе сопровождается замедлением притока крови к сердцу, и именно это может привести к образованию тромбов.
Симптомы тромбоза обычно возникает через 1-2 недели после путешествия, в некоторых случаях - через месяц. Особенно осторожными следует быть людям, у которых отмечен один или несколько факторов риска воозникновения тромбоза. Например, возраст старше 40 лет, избыточный вес, регулярное курение, недавнее хирургическое вмешательство, использование женщинами пероральных контрацептивов и заместительной гормональной терапии.
«Успешно предотвратить образование тромбов во время путешествия можно, например, надев удобную одежду вместо тесной. Обязательно стоит избегать обезвоживания и пить достаточное количество воды. В самолете порой стоит поставить фильм на паузу и подвигаться в проходе салона, если есть такая возможность, при поездке в автобусе или в автомобиле можно делать специальные упражнения для мышц ног, которые способствуют усилению притока крови к сердцу», - рекомендует Яамнес.
По словам фармацевта, к путешественникам со средним риском тромбоза относятся те, кто имеет избыточный вес, кто недавно перенесли операцию, кто курит или ждет ребенка. Помимо уже вышеперечисленных мер профилактики, им следует также носить компрессионные наколенники, которые можно приобрести в аптеке.
Путешественники, уже сталкивавшиеся с проблемой тромбоза, а также путешественники с диагностически подтвержденным злокачественным образованием или с генетической предрасположенностью к образованию тромбов подвергаются высокому риску возникновения тромбоза. В дополнение к общим мерам и дорожным наколенникам фармацевт Südameapteek рекомендует перед поездкой использовать разжижающие кровь препараты.
«Чтобы принимать препараты, разжижающие кровь, необходимо сначала обратиться к врачу, который назначит соответствующий препарат и правильную дозу», - подчеркивает Яамнес.
По словам фармацевта, сердечно-сосудистые заболевания могут проявляться скрытно, и им в основном способствуют недостаток физической активности, курение, чрезмерное употребление алкоголя, избыточный вес, недостаточное употребление фруктов и овощей, чрезмерное употребление соли.
«Самый верный способ избежать сердечно-сосудистых заболеваний - здоровый образ жизни», - констатирует фармацевт.